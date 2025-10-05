Advertisement

لبنان

مساعدات "اشتراكية" الى السويداء تنتظر موافقة دمشق

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-10-2025 | 02:15
لفت مصدر يُعنى بالشأن الاجتماعي في الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى أن المعاملات الرسمية لأربع حاويات كبيرة من الألبسة الشتوية الجديدة أصبحت جاهزة، وهي تنتظر الإذن من السلطات السورية، ومن الأمم المتحدة من أجل العبور إلى الداخل السوري، والتوجّه إلى السويداء لتوزَّع على الأهالي قبل حلول فصل الشتاء.
ولفت المصدر إلى أن حملات متتالية ستقوم بها الجهات الاجتماعية المعنية في الحزب وجمعيات أهلية، من أجل تأمين كل المستلزمات لأهالي السويداء.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
