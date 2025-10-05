مساعدات "اشتراكية" الى السويداء تنتظر موافقة دمشق

لفت مصدر يُعنى بالشأن الاجتماعي في ، إلى أن المعاملات الرسمية لأربع حاويات كبيرة من الألبسة الشتوية الجديدة أصبحت جاهزة، وهي تنتظر الإذن من السلطات ، ومن من أجل العبور إلى الداخل السوري، والتوجّه إلى لتوزَّع على الأهالي قبل حلول فصل الشتاء.

