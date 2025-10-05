منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل

Advertisement

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات اعتباراً الظهر.الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحياناً كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية.الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ينتج عنه أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الشمالية.الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وضباب كثيف على المرتفعات، مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .