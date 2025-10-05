Advertisement

لبنان

منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-10-2025 | 03:22
طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية  حيث تتراجع درجات الحرارة من غد الاثنين نتيجة تدفق كتل هوائية معتدلة  علماً ان المنطقة ستتأثر اعتباراً من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب مع فرص تساقط أمطار متفرقة خفيفة  ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحياناً كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ينتج عنه أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وضباب كثيف على المرتفعات، مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .
 
الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي:  ١٠١٨ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس:  ٠٦:٣٥

ساعة غروب الشمس:  ١٨:١٧
 
 
