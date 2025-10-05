Advertisement

لبنان

عيد القديسين سركيس وباخوس في قرطبا... إيمان متجدد وشهادة حية

Lebanon 24
05-10-2025 | 03:41
ترأس رئيس دير مار سركيس وباخوس في قرطبا الأب شربل بيروتي قداسًا احتفاليًا بمناسبة عيد القديسين الشهيدين، بمشاركة عدد من الرهبان وحضور فعاليات بلدية وأهالي البلدة. وألقى بيروتي عظةً شدّد فيها على أن سركيس وباخوس اختارا الشهادة على إنكار الإيمان، معتبرًا أن الإيمان الحقيقي يُترجم بالموقف والشهادة لا بالكلام فقط.
وأشار إلى أن دير مار سركيس وباخوس، التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، يشهد منذ أكثر من مئتي عام على الإيمان والصلاة وخدمة الناس، وأن الرهبان كانوا دائمًا جزءًا من حياة أبناء قرطبا في أفراحهم وأحزانهم.

ولفت إلى العلاقة المتبادلة بين البلدة والرهبانية، مذكّرًا بأن قرطبا قدّمت عددًا كبيرًا من الرهبان، فيما ردّت الرهبانية الجميل عبر التعليم والصلاة. كما استذكر الأب بيروتي شهداء انفجار مرفأ بيروت الأربعة من أبناء البلدة، مؤكدًا أن الشهادة ليست فقط بالدم بل بعيش الصدق والحق في زمن الفساد.

وختم بالصلاة كي يبقى الدير منارة روحية تحرس قرطبا وأهلها ولبنان، قبل أن يتوجه الأهالي إلى المدافن للصلاة عن راحة أنفس أحبّائهم.
لبنان

