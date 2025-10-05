عيد القديسين سركيس وباخوس في قرطبا... إيمان متجدد وشهادة حية

Advertisement

وأشار إلى أن دير مار سركيس وباخوس، التابع للرهبانية ، يشهد منذ أكثر من مئتي عام على الإيمان والصلاة وخدمة الناس، وأن الرهبان كانوا دائمًا جزءًا من حياة أبناء قرطبا في أفراحهم وأحزانهم.ولفت إلى العلاقة المتبادلة بين البلدة والرهبانية، مذكّرًا بأن قرطبا قدّمت عددًا كبيرًا من الرهبان، فيما ردّت الرهبانية الجميل عبر التعليم والصلاة. كما استذكر الأب بيروتي انفجار مرفأ الأربعة من أبناء البلدة، مؤكدًا أن الشهادة ليست فقط بل بعيش الصدق والحق في زمن الفساد.وختم بالصلاة كي يبقى الدير منارة روحية تحرس قرطبا وأهلها ولبنان، قبل أن يتوجه الأهالي إلى المدافن للصلاة عن راحة أنفس أحبّائهم.