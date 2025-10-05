Advertisement

لبنان

هاني من مدريد: لبنان يعود بثقة إلى الساحة الزراعية العالمية

05-10-2025 | 04:25
زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، برفقة مستشاره فادي غانم، الجناح اللبناني في معرض "Fruit Attraction" في مدريد، أحد أبرز المعارض الزراعية العالمية. وكان في استقباله وفد لبناني رسمي واقتصادي يتقدمه رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانه، حيث اطّلع على المنتجات الزراعية اللبنانية المميزة، مشيدًا بجودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن مشاركة لبنان في المعرض تشكل "رسالة أمل وثقة"، مشددًا على أنّ الزراعة اللبنانية قادرة على الإبداع والانفتاح رغم التحديات، ومعلنًا عن مساعٍ لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها إسبانيا، لتبادل الخبرات وتعزيز موقع لبنان الزراعي الدولي.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، جال الوزير هاني في سوق "ماركا مدريد"، حيث اطّلع على أنظمة التتبّع الغذائي الكامل المعتمدة في السوق الأوروبي، معتبرًا أنها نموذج يحتذى به لضمان جودة الإنتاج اللبناني.

كما عقد لقاءً رسميًا مع الأمينة العامة لوزارة الزراعة الإسبانية ماريسا راموس كوردوبا، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة تفاهم تشمل التعاون في سياسات الغابات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات البشرية، وتحديث التعليم الزراعي.
 
وفي ختام اليوم، زار الوزير المجلس الدولي للزيتون، وبحث مع مديره العام خايمي ليلو سبل إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الزيتون اللبناني.
