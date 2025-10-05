هاني من مدريد: لبنان يعود بثقة إلى الساحة الزراعية العالمية

Advertisement

وأكد الوزير أن مشاركة في المعرض تشكل "رسالة أمل وثقة"، مشددًا على أنّ الزراعة اللبنانية قادرة على الإبداع والانفتاح رغم التحديات، ومعلنًا عن مساعٍ لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها ، لتبادل الخبرات وتعزيز موقع لبنان الزراعي الدولي.وفي اليوم الثاني من الزيارة، جال الوزير هاني في سوق "ماركا مدريد"، حيث اطّلع على أنظمة التتبّع الغذائي الكامل المعتمدة في السوق ، معتبرًا أنها نموذج يحتذى به لضمان جودة الإنتاج اللبناني.كما عقد لقاءً رسميًا مع الأمينة العامة لوزارة الزراعة ماريسا راموس كوردوبا، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة تفاهم تشمل التعاون في سياسات الغابات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات البشرية، وتحديث التعليم الزراعي.