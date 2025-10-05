28
لبنان
طرابلسي: الانتخابات النيابية ستحصل ولا مفرّ منها
Lebanon 24
05-10-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو تكتل "
لبنان
القوي" النائب
إدغار طرابلسي
، أنّ "الأهمّ هو الحفاظ على الوحدة الداخلية إذ إنّ التشرذم يؤدي الى نتائج سلبيّة وفرض أمر واقعي لا يخدم مصلحة لبنان وشعبه"، مشدداً على أنّه "للحكومة كلّ الحقّ بحصر السلاح ولكن يجب وضع خطة كبيرة أو ما يسمّى بإستراتيجية الأمن الوطني، تضمن حماية القرى الحدودية جنوبًا وشرقًا"، مطالباً
الولايات المتحدة
بإعطاء لبنان الضمانات.
وعن الجلسة الحكوميّة غداً، لفت
طرابلسي
في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان"، الى أنّ الجميع بإنتظار تقرير الجيش، داعياً الحكومة الى الإستماع الى تقرير الجيش ونصائح قائده لمعرفة كيفيّة الوصول الى الحلّ المناسب.
وعن تداعيات إضاءة
صخرة الروشة
، أوضح أنّ "الجمعية المسؤولة عن التحرّك ليست الوحيدة التي ألحقت الأذى ببيروت، وبالتالي يجب على الحكومة إمّا إحترام الحرّيات أو محاكمة الجميع"، مُطالباً رئيس الحكومة بعدم إعطاء الموضوع أكثر من حجمه، مشدّداً على أنّ
حزب الله
هو جزء من الحكومة وبالتالي لا يجب إستخدام الحكومة لمواجهة طرف في البلد.
في سياق آخر، أكّد طرابلسي أنّ الانتخابات النيابية ستحصل ولا مفرّ منها وفرضيّة التأجيل تطرح قبل إجراء كلّ انتخابات، مشيراً الى أنّ
الضغط الدولي
مصرّ على إجرائها ولكن البعض متخوّف من ربط قضية السلاح بإجراء الانتخابات.
وأوضح أنّ "القانون الحالي الذي وضع نتيجة
الإجماع الوطني
هو لإنصاف المغتربين وإعطائهم الحقّ في التمثّل في
البرلمان
لا سيّما وأنّ المغتربين رأوا أنّ البرلمان ليس على دراية بوضعهم، معتبراً أنّ البعض يستغلّهم منذ ال 2018 لخدمة مصالحه الشخصية وتعديل القوانين بهذه السرعة لا يفيد المغترب اللبناني، ولفت الى أنّ قانون المعجّل المكرّر هو لتعديل أمور طارئة ولكن موضوع تعديل
قانون الانتخابات
بحاجة الى إجماع وطني ودراسة في اللجان الفرعيّة.
