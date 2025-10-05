اطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت.. سلام: حكومتنا تعمل على بناء المؤسسات

أزاح نواف سلام، الستارة عن اللوحة التي تحمل أسم شارع الرئيس سليم الحص في منطقة عائشة بكار في ثم قص شريط الافتتاح، في احتفال حضره وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس ، الرئيس فؤاد السنيورة، ، السيدة بهية ممثلة ، صائب تمام سلام ممثلا الرئيس تمام سلام، أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية،خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي، رئيس حزب الوفاء اللبناني الدكتور احمد علوان، ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بطرس سعادة، ممثل حزب النجادة عدنان الحكيم، رئيس "حركة بادر" هشام طبارة، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام الشيخ خلدون عريمط، رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا ، محمد الفيل وابراهيم كلش عن رابطة أبناء بيروت ، محمد الريس عن جمعية تجار الحمرا ، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل في ، كريمة الرئيس الراحل سليم الحص السيدة وداد الحص وابنها سليم الحص رحال ، وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإعلامية.

وقال الرئيس سلام: "هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات . هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة. نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها على نصرة فلسطين وكل العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلو ودعموا القضية الفلسطينية وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه".