Advertisement

لبنان

اطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت.. سلام: حكومتنا تعمل على بناء المؤسسات

Lebanon 24
05-10-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1425425-638952608440899930.png
Doc-P-1425425-638952608440899930.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أزاح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الستارة عن اللوحة التي تحمل أسم شارع الرئيس سليم الحص في منطقة عائشة بكار في بيروت ثم قص شريط الافتتاح، في احتفال حضره وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، ، السيدة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، صائب تمام سلام ممثلا الرئيس تمام سلام، أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية،خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي، رئيس حزب الوفاء اللبناني الدكتور احمد علوان، ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بطرس سعادة، ممثل حزب النجادة عدنان الحكيم، رئيس "حركة بادر" هشام طبارة، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام الشيخ خلدون عريمط، رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا ، محمد الفيل وابراهيم كلش عن رابطة أبناء بيروت ، محمد الريس عن جمعية تجار الحمرا ، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في لبنان، كريمة الرئيس الراحل سليم الحص السيدة وداد الحص وابنها سليم الحص رحال ، وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإعلامية.
Advertisement
وقال الرئيس سلام: "هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية. هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة. نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها الطويل على نصرة فلسطين وكل القضايا العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلو ودعموا القضية الفلسطينية وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه".
مواضيع ذات صلة
في منشور.. هكذا علّق بدر على إطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت
lebanon 24
06/10/2025 00:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام خلال تدشين شارع بإسم الرئيس سليم الحص في عائشة بكّار في بيروت: لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان
lebanon 24
06/10/2025 00:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها
lebanon 24
06/10/2025 00:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات
lebanon 24
06/10/2025 00:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

رئيس مجلس الوزراء

المدير العام

مجلس الوزراء

سعد الحريري

نجيب ميقاتي

الفلسطينية

الرئيس سعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:42 | 2025-10-05
15:00 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24