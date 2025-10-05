25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت.. سلام: حكومتنا تعمل على بناء المؤسسات
Lebanon 24
05-10-2025
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزاح
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام، الستارة عن اللوحة التي تحمل أسم شارع الرئيس سليم الحص في منطقة عائشة بكار في
بيروت
ثم قص شريط الافتتاح، في احتفال حضره وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس
نجيب ميقاتي
، الرئيس فؤاد السنيورة، ، السيدة بهية
الحريري
ممثلة
الرئيس سعد الحريري
، صائب تمام سلام ممثلا الرئيس تمام سلام، أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية،خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود،
المدير العام
لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي، رئيس حزب الوفاء اللبناني الدكتور احمد علوان، ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بطرس سعادة، ممثل حزب النجادة عدنان الحكيم، رئيس "حركة بادر" هشام طبارة، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام الشيخ خلدون عريمط، رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا ، محمد الفيل وابراهيم كلش عن رابطة أبناء بيروت ، محمد الريس عن جمعية تجار الحمرا ، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل
الفلسطينية
في
لبنان
، كريمة الرئيس الراحل سليم الحص السيدة وداد الحص وابنها سليم الحص رحال ، وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإعلامية.
Advertisement
وقال الرئيس سلام: "هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات
اللبنانية
. هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة. نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها
الطويل
على نصرة فلسطين وكل
القضايا
العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلو ودعموا القضية الفلسطينية وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه".
مواضيع ذات صلة
في منشور.. هكذا علّق بدر على إطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت
Lebanon 24
في منشور.. هكذا علّق بدر على إطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت
06/10/2025 00:18:19
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نواف سلام خلال تدشين شارع بإسم الرئيس سليم الحص في عائشة بكّار في بيروت: لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان
Lebanon 24
نواف سلام خلال تدشين شارع بإسم الرئيس سليم الحص في عائشة بكّار في بيروت: لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان
06/10/2025 00:18:19
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها
06/10/2025 00:18:19
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات
Lebanon 24
الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات
06/10/2025 00:18:19
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري
رئيس مجلس الوزراء
المدير العام
مجلس الوزراء
سعد الحريري
نجيب ميقاتي
الفلسطينية
الرئيس سعد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-10-05
05/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
Lebanon 24
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
16:14 | 2025-10-05
05/10/2025 04:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري
Lebanon 24
عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري
15:43 | 2025-10-05
05/10/2025 03:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير
Lebanon 24
في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير
15:42 | 2025-10-05
05/10/2025 03:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
23:29 | 2025-10-04
04/10/2025 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:14 | 2025-10-05
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
15:43 | 2025-10-05
عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري
15:42 | 2025-10-05
في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير
15:00 | 2025-10-05
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
14:57 | 2025-10-05
عبد المسيح: أهنئ الأب جورج يوسف على تقديسه متقدمًا في الكهنة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 00:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24