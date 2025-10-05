جعجع يطلب من "القواتيين" الإستنفار: تحضروا للانتخابات

أكد " " أن "المسار العام للأحداث في يحدّده المجلس النيابي، مطالباً "القواتيين استنفار طاقاتهم كلها على مُختلف المستويات تحضيراً للانتخابات النيابية المُقبلة".

Advertisement

كلام جاء خلال إطلاق تحضيرات الماكينة الإنتخابيّة في خلوة عقدتها للحزب في المقر العام في معراب، تحت عنوان: "الانتخابات النيابية 2026 "حاضرين وأكثر"، في حضور: إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق عيد، الأمين المساعد لشؤون الانتشار عماد واكيم، الأمين المساعد لشؤون الادارة رفيق ، معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، منسقي المناطق، رؤساء أجهزة: الانتخابات، الإدارة، المال، ، مساعدي المنسقين ورؤساء المكاتب في المناطق وفرق عملهم.