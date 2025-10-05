Advertisement

لبنان

جعجع يطلب من "القواتيين" الإستنفار: تحضروا للانتخابات

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:54
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المسار العام للأحداث في لبنان يحدّده المجلس النيابي، مطالباً "القواتيين استنفار طاقاتهم كلها على مُختلف المستويات تحضيراً للانتخابات النيابية المُقبلة".
كلام جعجع جاء خلال إطلاق تحضيرات الماكينة الإنتخابيّة في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب، تحت عنوان: "الانتخابات النيابية 2026 "حاضرين وأكثر"، في حضور: الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، الأمين المساعد لشؤون الانتشار عماد واكيم، الأمين المساعد لشؤون الادارة رفيق شاهين، معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، منسقي المناطق، رؤساء أجهزة: الانتخابات، الإدارة، المال، المعلوماتية، مساعدي المنسقين ورؤساء المكاتب الانتخابية في المناطق وفرق عملهم.


ولفت جعجع إلى أن "موضوع الانتخابات النيابية أساسي، لأن الكثير من الناس لا يعرفون بعدُ مدى أهمّية الانتخابات"، وأضاف: "لماذا أقول ذلك؟ لأنّهم لا يربطون بين الانتخابات النيابية والصوت الذي يسقطونه في الصندوق، وبين ما سيحصل في البلاد. أكثريّة الناس - وأنتم تعيشون بينهم وتعرفونهم أكثر منّي - ما زالوا يظنّون أنّ الأحداث العامة والاتجاه العام للأحداث في البلد تحددها الدول الكبرى. وهذا أمر غير صحيح إطلاقًا. في لبنان، أكثرية اللبنانيين هي التي تقرّر مصير البلاد، من خلال مجلس النواب. الحكومات التي ستتشكل مرتبطة بشكل وثيق بما يُقرَّر في المجلس النيابي، فهو الذي يحدد مسار الأمور".
 
القوات اللبنانية

الأمانة العامة

الأمين العام

المعلوماتية

الانتخابية

اللبنانية

رئيس حزب

