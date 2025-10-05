قبيسي: الاستقرار الداخلي تحقق بجهد أساسي من الرئيس برّي

Advertisement

وألقى قبيسي كلمة قال فيها: "ما قدّمه أغلى بكثير مما قدّمته حكومتنا على مستوى الداخل اللبناني. إنّ الاستقرار الداخلي تحقق بجهد أساسي من ، رغم كل الخلافات التي نراها، إلا أنّ الاستقرار سببه رجل واحد كان حريصاً على هو دولة الرئيس . ما عدا ذلك نراهم كل يوم يبحثون عن مشكلة جديدة. مرّ لبنان بأكثر من استحقاق، وآخرها الانتخابات البلدية التي أُنجزت بخير على مساحة الوطن. ونحن على مقربة من استحقاق هام هو الانتخابات النيابية، وهو استحقاق دقيق وحساس لأنّ من يريد الكسب في السياسة يسعى للفوز بكافة الوسائل، حتى بتغيير القانون الانتخابي لتحقيق أكثرية جديدة واختراق سياستنا، بل السيطرة على الدولة لتكون في مكان آخر. لذلك نقول إنّ هذه الانتخابات هي انتخابات الشهداء، وسنقترع للشهداء ولخطّهم ونهجهم".أضاف: "هناك من يسعى يومياً لتأجيل الاستحقاق النيابي عبر شعارات لتغيير القانون الحالي. هدفهم الأساسي هو تغيير الوجهة الحقيقية للبنان وتغيير صورة المجلس النيابي والأكثرية فيه للسيطرة على البلد عبر مؤسساته. هذا أمر لن يحصل، والاستحقاق علينا التعامل معه بجدية لأنه يعادل تضحيات الشهداء. وجودنا في المسار السياسي للدولة اللبنانية هو للحفاظ على النهج والرسالة والعقيدة".وأشار إلى أنّ "البعض يعترض على احتفالات المقاومة واستحقاقاتها وعلى سلاحها القائم للدفاع عن الوطن، ويريدون السير بلبنان في طريق آخر لا نؤمن به، مؤكّداً: "نحن من أهل الشهداء ولن نمتلك إلا ثقافتهم ورسالتهم".وختم بدعوة الأهالي إلى "التمسك بالثوابت"، محذّراً من "مخططات الجديد الذي تبشّر به وبعض القوى الدولية للسيطرة على المنطقة وإقصاء القضية ".