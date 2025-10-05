28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
23
o
زحلة
29
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبيسي: الاستقرار الداخلي تحقق بجهد أساسي من الرئيس برّي
Lebanon 24
05-10-2025
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت حركة "أمل" الذكرى السنوية لاستشهاد مجموعة من "مجاهدي أفواج
المقاومة
اللبنانية
– أمل" في بلدة زوطر الغربية، من خلال احتفال تأبيني حاشد شارك فيه النائب هاني قبيسي وعدد من الفاعليات إلى جانب حشد من أبناء البلدة والمنطقة.
Advertisement
وألقى قبيسي كلمة قال فيها: "ما قدّمه
الشهداء
أغلى بكثير مما قدّمته حكومتنا على مستوى الداخل اللبناني. إنّ الاستقرار الداخلي تحقق بجهد أساسي من
الرئيس نبيه بري
، رغم كل الخلافات التي نراها، إلا أنّ الاستقرار سببه رجل واحد كان حريصاً على
لبنان
هو دولة الرئيس
نبيه بري
. ما عدا ذلك نراهم كل يوم يبحثون عن مشكلة جديدة. مرّ لبنان بأكثر من استحقاق، وآخرها الانتخابات البلدية التي أُنجزت بخير على مساحة الوطن. ونحن على مقربة من استحقاق هام هو الانتخابات النيابية، وهو استحقاق دقيق وحساس لأنّ من يريد الكسب في السياسة يسعى للفوز بكافة الوسائل، حتى بتغيير القانون الانتخابي لتحقيق أكثرية جديدة واختراق سياستنا، بل السيطرة على الدولة لتكون في مكان آخر. لذلك نقول إنّ هذه الانتخابات هي انتخابات الشهداء، وسنقترع للشهداء ولخطّهم ونهجهم".
أضاف: "هناك من يسعى يومياً لتأجيل الاستحقاق النيابي عبر شعارات لتغيير القانون الحالي. هدفهم الأساسي هو تغيير الوجهة الحقيقية للبنان وتغيير صورة المجلس النيابي والأكثرية فيه للسيطرة على البلد عبر مؤسساته. هذا أمر لن يحصل، والاستحقاق علينا التعامل معه بجدية لأنه يعادل تضحيات الشهداء. وجودنا في المسار السياسي للدولة اللبنانية هو للحفاظ على النهج والرسالة والعقيدة".
وأشار إلى أنّ "البعض يعترض على احتفالات المقاومة واستحقاقاتها وعلى سلاحها القائم للدفاع عن الوطن، ويريدون السير بلبنان في طريق آخر لا نؤمن به، مؤكّداً: "نحن من أهل الشهداء ولن نمتلك إلا ثقافتهم ورسالتهم".
وختم بدعوة الأهالي إلى "التمسك بالثوابت"، محذّراً من "مخططات
الشرق الأوسط
الجديد الذي تبشّر به
إسرائيل
وبعض القوى الدولية للسيطرة على المنطقة وإقصاء القضية
الفلسطينية
".
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني: يجب بذل كل الجهود الممكنة لحماية الاستقرار في شينجيانج
Lebanon 24
الرئيس الصيني: يجب بذل كل الجهود الممكنة لحماية الاستقرار في شينجيانج
05/10/2025 16:35:00
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في درعا: سنتعامل بكل حزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في درعا: سنتعامل بكل حزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار
05/10/2025 16:35:00
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: تسريع الاستيطان لن يحقق سوى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: تسريع الاستيطان لن يحقق سوى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار
05/10/2025 16:35:00
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش و"حزب الله": تعزيز دور المؤسسة العسكرية وحفظ الاستقرار الداخلي
Lebanon 24
الجيش و"حزب الله": تعزيز دور المؤسسة العسكرية وحفظ الاستقرار الداخلي
05/10/2025 16:35:00
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نبيه بري
الشرق الأوسط
الفلسطينية
اللبنانية
نبيه بري
المقاومة
إسرائيل
الشهداء
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس ميشال عون وباسيل شاركا في غداء أقامه على شرفهما أنطوان قسطنطين في إهمج
Lebanon 24
الرئيس ميشال عون وباسيل شاركا في غداء أقامه على شرفهما أنطوان قسطنطين في إهمج
09:11 | 2025-10-05
05/10/2025 09:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع
Lebanon 24
جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع
09:09 | 2025-10-05
05/10/2025 09:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان... "القوات" ترد على نعيم قاسم!
Lebanon 24
في بيان... "القوات" ترد على نعيم قاسم!
08:40 | 2025-10-05
05/10/2025 08:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
08:27 | 2025-10-05
05/10/2025 08:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
03:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:11 | 2025-10-05
الرئيس ميشال عون وباسيل شاركا في غداء أقامه على شرفهما أنطوان قسطنطين في إهمج
09:09 | 2025-10-05
جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع
09:00 | 2025-10-05
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
08:40 | 2025-10-05
في بيان... "القوات" ترد على نعيم قاسم!
08:27 | 2025-10-05
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
08:23 | 2025-10-05
البعريني يحذّر من نية البعض تطيير الاستحقاق الانتخابي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 16:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24