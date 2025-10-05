Advertisement

لبنان

قبيسي: الاستقرار الداخلي تحقق بجهد أساسي من الرئيس برّي

Lebanon 24
05-10-2025 | 05:34
أحيت حركة "أمل" الذكرى السنوية لاستشهاد مجموعة من "مجاهدي أفواج المقاومة اللبنانية – أمل" في بلدة زوطر الغربية، من خلال احتفال تأبيني حاشد شارك فيه النائب هاني قبيسي وعدد من الفاعليات إلى جانب حشد من أبناء البلدة والمنطقة.
وألقى قبيسي كلمة قال فيها: "ما قدّمه الشهداء أغلى بكثير مما قدّمته حكومتنا على مستوى الداخل اللبناني. إنّ الاستقرار الداخلي تحقق بجهد أساسي من الرئيس نبيه بري، رغم كل الخلافات التي نراها، إلا أنّ الاستقرار سببه رجل واحد كان حريصاً على لبنان هو دولة الرئيس نبيه بري. ما عدا ذلك نراهم كل يوم يبحثون عن مشكلة جديدة. مرّ لبنان بأكثر من استحقاق، وآخرها الانتخابات البلدية التي أُنجزت بخير على مساحة الوطن. ونحن على مقربة من استحقاق هام هو الانتخابات النيابية، وهو استحقاق دقيق وحساس لأنّ من يريد الكسب في السياسة يسعى للفوز بكافة الوسائل، حتى بتغيير القانون الانتخابي لتحقيق أكثرية جديدة واختراق سياستنا، بل السيطرة على الدولة لتكون في مكان آخر. لذلك نقول إنّ هذه الانتخابات هي انتخابات الشهداء، وسنقترع للشهداء ولخطّهم ونهجهم".



أضاف: "هناك من يسعى يومياً لتأجيل الاستحقاق النيابي عبر شعارات لتغيير القانون الحالي. هدفهم الأساسي هو تغيير الوجهة الحقيقية للبنان وتغيير صورة المجلس النيابي والأكثرية فيه للسيطرة على البلد عبر مؤسساته. هذا أمر لن يحصل، والاستحقاق علينا التعامل معه بجدية لأنه يعادل تضحيات الشهداء. وجودنا في المسار السياسي للدولة اللبنانية هو للحفاظ على النهج والرسالة والعقيدة".


وأشار إلى أنّ "البعض يعترض على احتفالات المقاومة واستحقاقاتها وعلى سلاحها القائم للدفاع عن الوطن، ويريدون السير بلبنان في طريق آخر لا نؤمن به، مؤكّداً: "نحن من أهل الشهداء ولن نمتلك إلا ثقافتهم ورسالتهم".



وختم بدعوة الأهالي إلى "التمسك بالثوابت"، محذّراً من "مخططات الشرق الأوسط الجديد الذي تبشّر به إسرائيل وبعض القوى الدولية للسيطرة على المنطقة وإقصاء القضية الفلسطينية".

الرئيس نبيه بري

الشرق الأوسط

الفلسطينية

اللبنانية

نبيه بري

المقاومة

إسرائيل

الشهداء

