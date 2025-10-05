حجازي: على السلطة أن تهتم بالشباب في الوطن حتى لا يتم تهجيرهم

Advertisement

وألقى حجازي كلمة قال فيها: "إننا في هذا الوطن الحبيب والعدو يعربد في سمائه ويعتدي على كل شيء فيه بحاجة إلى أن تتحد الجهود وخاصة بين السلطات الثلاث فلا يقبل أن تكون خلافاتهم بابا لدخول من لا يزال يحلم بتغليب منطق الدويلة على الدولة إننا نطالب الرؤساء بتغليب والعقل على الفرقة والأنانية وتنفيذ وخطاب القسم والبيان الوزاري بحذافيره دون أجندات تحت الطاولة حتى نعيد الوطن إلى الجادة فتأخذ الدولة دورها الحقيقي ولا يكون فيها إلا منطق الدولة وسيف الدولة القائم على العدل لا على المحاصصة ، والتوازن الطائفي لا على الإلغاء والتغيير الديموغرافي في الوظائف ، على السلطة أن تهتم بالشباب في الوطن حتى لا يتم تهجيرهم خارج الوطن نريد علاقات ندية مع والصديقة بحيث لا نسمح لأحد أن يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي ولا نتدخل في شأن الدول الأخرى ونعتقد تمام الاعتقاد أن إن كانت بخير فنحن بخير ونحن نؤمن بوحدتها أرضا وقرارا وشعبا ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شأنها الداخلي كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين فورا من السجون ومعرفة المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام المجرم البائد ومن ظن أن بالإمكان أن تعود الساعة للوراء في سورية بعودة نظام الإجرام فهو واهم ولذلك فلتسقط كل الاحلاف ولتذهب كل الأحلام لأنه لا قيمة ليد صافحت مجرما ، ولا لشخصية وادعت قاتلا، ولا كرامة لإنسان كرم من فتك بدم السوريين".وختم: "نعم إننا في هذا الوطن نستشعر خطرا كبيرا محدقا به والعدو لا ينتظر منا إيجاد مبرر لاعتدائه لكننا بدلا من أن نوصد السبل أمامه إذ بنا نمهد له بفرقتنا ومحاولات التهديد بالفتنة الدخلية والحرب الأهلية من جديد. إننا نشجب التطاول على دولة رئيس الحكومة ونطالب باتخاذ أقسى الرادعة بحق كل من تسبب بالخروج على مقرارت الحكومة بل نقول أكثر من ذلك لقد وقف العالم مستهجنا مواقف بعض رجالات السلطة في مؤامرتهم على الدستور وهم الذين أقسموا عليه ولعلي بهم يقولون ما تحت الطاولة من تحالفات ربما هي مقدمة على دستور الوطن وهذا مرفوض جملة وتفصيلا فهل نحن في مرحلة لإعادة صوغ تحالفات على حساب وحدة الوطن واتفاق . وإننا على مشارف انتخابات نيابية وسيكون لنا موقف واضح لإنصاف منطقتنا وقضائنا وبقاعنا الأشم لانه ليس مقبولا أن يكون على طرف الوطن بل هو قلبه وقالبه وحصنه وحضنه وأساسه وعنوان استقلاله".