بهية الحريري تعقد اجتماعًا لتنسيق الأنشطة الرياضية والفنية للمدارس في صيدا
Lebanon 24
05-10-2025
|
06:25
عقدت رئيسة "
مؤسسة الحريري
"
السيدة بهية الحريري
، اجتماعا تنسيقيا في فيلا
الحريري
في منطقة الهلالية -
صيدا
، شارك فيه: مسؤولة وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب خديجة شعلان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا خالد عفارة، ومنسق الشبكة المدرسية، الدكتور أسامة الأرناؤوط، بحضور
المنسق العام
للتيار في صيدا والجنوب مازن حشيشو، ومستشار السيدة الحريري لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري.
وتم خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق والتعاون بين الجهات الثلاث في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية لطلاب مدارس الشبكة، حيث عرضت شعلان ما تحضره وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب من فعاليات، مثل البطولات المدرسية في مختلف الألعاب ومهرجان الفولكلور.
كما قدم عفارة عرضا لخطة عمل لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا لتعزيز النشاط الرياضي في المدينة وتفعيل المرافق الرياضية، مبديا استعداد البلدية لاحتضان ومواكبة الأنشطة الرياضية المدرسية.
وبدوره، وضع الدكتور الأرناؤوط الحضور في أجواء تحضيرات الشبكة المدرسية لإطلاق فعاليات اليوبيل
الفضي
، والذي يتزامن مع العام الدراسي 2025-2026، وما يتم اقتراحه من أنشطة رياضية وغيرها من قبل مديري المدارس لاعتمادها ضمن البرنامج السنوي للشبكة.
وأكدت السيدة
الحريري على
"أهمية التعاون والتكامل بين الشبكة المدرسية ولجنة الشباب والرياضة في البلدية ووحدة الأنشطة الرياضية في الجنوب، على صعيد الأنشطة الرياضية المدرسية، من أجل تقديم صيدا كمدينة رياضية بامتياز".
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء موسع للشبكة المدرسية، بمشاركة كل من شعلان وعفارة، من أجل عرض ومناقشة الأنشطة المقترحة.
