بهية الحريري تعقد اجتماعًا لتنسيق الأنشطة الرياضية والفنية للمدارس في صيدا

وتم خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق والتعاون بين الجهات الثلاث في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية لطلاب مدارس الشبكة، حيث عرضت شعلان ما تحضره وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب من فعاليات، مثل البطولات المدرسية في مختلف الألعاب ومهرجان الفولكلور.كما قدم عفارة عرضا لخطة عمل لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا لتعزيز النشاط الرياضي في المدينة وتفعيل المرافق الرياضية، مبديا استعداد البلدية لاحتضان ومواكبة الأنشطة الرياضية المدرسية.وبدوره، وضع الدكتور الأرناؤوط الحضور في أجواء تحضيرات الشبكة المدرسية لإطلاق فعاليات اليوبيل ، والذي يتزامن مع العام الدراسي 2025-2026، وما يتم اقتراحه من أنشطة رياضية وغيرها من قبل مديري المدارس لاعتمادها ضمن البرنامج السنوي للشبكة.وأكدت السيدة "أهمية التعاون والتكامل بين الشبكة المدرسية ولجنة الشباب والرياضة في البلدية ووحدة الأنشطة الرياضية في الجنوب، على صعيد الأنشطة الرياضية المدرسية، من أجل تقديم صيدا كمدينة رياضية بامتياز".وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء موسع للشبكة المدرسية، بمشاركة كل من شعلان وعفارة، من أجل عرض ومناقشة الأنشطة المقترحة.