Advertisement

لبنان

بهية الحريري تعقد اجتماعًا لتنسيق الأنشطة الرياضية والفنية للمدارس في صيدا

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1425476-638952681917033485.png
Doc-P-1425476-638952681917033485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري، اجتماعا تنسيقيا في فيلا الحريري في منطقة الهلالية - صيدا، شارك فيه: مسؤولة وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب خديجة شعلان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا خالد عفارة، ومنسق الشبكة المدرسية، الدكتور أسامة الأرناؤوط، بحضور المنسق العام للتيار في صيدا والجنوب مازن حشيشو، ومستشار السيدة الحريري لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري.
Advertisement

وتم خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق والتعاون بين الجهات الثلاث في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية لطلاب مدارس الشبكة، حيث عرضت شعلان ما تحضره وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب من فعاليات، مثل البطولات المدرسية في مختلف الألعاب ومهرجان الفولكلور.

كما قدم عفارة عرضا لخطة عمل لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا لتعزيز النشاط الرياضي في المدينة وتفعيل المرافق الرياضية، مبديا استعداد البلدية لاحتضان ومواكبة الأنشطة الرياضية المدرسية.

وبدوره، وضع الدكتور الأرناؤوط الحضور في أجواء تحضيرات الشبكة المدرسية لإطلاق فعاليات اليوبيل الفضي، والذي يتزامن مع العام الدراسي 2025-2026، وما يتم اقتراحه من أنشطة رياضية وغيرها من قبل مديري المدارس لاعتمادها ضمن البرنامج السنوي للشبكة.


وأكدت السيدة الحريري على "أهمية التعاون والتكامل بين الشبكة المدرسية ولجنة الشباب والرياضة في البلدية ووحدة الأنشطة الرياضية في الجنوب، على صعيد الأنشطة الرياضية المدرسية، من أجل تقديم صيدا كمدينة رياضية بامتياز".

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء موسع للشبكة المدرسية، بمشاركة كل من شعلان وعفارة، من أجل عرض ومناقشة الأنشطة المقترحة.
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري التقت مديري المدارس الرسمية في صيدا وناقشت احتياجاتها
lebanon 24
05/10/2025 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
lebanon 24
05/10/2025 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
lebanon 24
05/10/2025 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا
lebanon 24
05/10/2025 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة الحريري

المنسق العام

بهية الحريري

الحريري على

الحريري

الهلال

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:11 | 2025-10-05
09:09 | 2025-10-05
09:00 | 2025-10-05
08:40 | 2025-10-05
08:27 | 2025-10-05
08:23 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24