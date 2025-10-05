28
لبنان
الرئيس ميشال عون وعقيلته يزوران ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا
Lebanon 24
05-10-2025
|
06:43
A-
A+
زار الرئيس
العماد ميشال عون
وعقيلته ناديا ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الأب ميلاد طربيه، والرئيس السابق للدير الأب الأبّاتي طنوس نعمة، وعدد من الرهبان. كما حضر النائب السابق شامل موزايا، ومنسق قضاء جبيل في "
التيار الوطني الحر
" المختار جورج طنوس، ونواب رئيس
التيار
، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه
بيروت
وجبل
لبنان
المهندس جان جبران، ورئيس بلدية عنايا كفربعال مارك عبود، ومختار البلدة جان كلود أبي سليمان، إلى جانب حشد من المواطنين.
وبعد استراحة في صالون الدير انضم إلى الحاضرين رئيس التيار النائب
جبران باسيل
الذي زار ضريح القديس شربل في الدير وصلى على نية لبنان ، ودون
الرئيس عون
كلمة في سجل الدير جاء فيها : "اليوم عودة إلى محجة المسيحيين وغيرهم من الطوائف،فمار شربل يجمع اللبنانيين من اي ديانة وهو يساعد الجميع وقداسته عمّت العالم".
وفي الختام قدم الاب طربية كتابا عن القديس شربل باللغات الأربع هدية تذكارية لكل من عون وباسيل .
