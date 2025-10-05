Advertisement

لبنان

الرئيس ميشال عون وعقيلته يزوران ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1425478-638952687534942462.png
Doc-P-1425478-638952687534942462.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار الرئيس العماد ميشال عون وعقيلته ناديا ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الأب ميلاد طربيه، والرئيس السابق للدير الأب الأبّاتي طنوس نعمة، وعدد من الرهبان. كما حضر النائب السابق شامل موزايا، ومنسق قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" المختار جورج طنوس، ونواب رئيس التيار، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، ورئيس بلدية عنايا كفربعال مارك عبود، ومختار البلدة جان كلود أبي سليمان، إلى جانب حشد من المواطنين.
Advertisement


وبعد استراحة في صالون الدير انضم إلى الحاضرين رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي زار ضريح القديس شربل في الدير وصلى على نية لبنان ، ودون الرئيس عون كلمة في سجل الدير جاء فيها : "اليوم عودة إلى محجة المسيحيين وغيرهم من الطوائف،فمار شربل يجمع اللبنانيين من اي ديانة وهو يساعد الجميع وقداسته عمّت العالم".


 وفي الختام قدم الاب طربية كتابا عن القديس شربل باللغات الأربع هدية تذكارية لكل من عون وباسيل .
مواضيع ذات صلة
وفد من المجلس العام الماروني شارك في افتتاح دير مار شربل في فرنسا
lebanon 24
05/10/2025 16:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
lebanon 24
05/10/2025 16:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
lebanon 24
05/10/2025 16:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
lebanon 24
05/10/2025 16:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

العماد ميشال عون

عماد ميشال عون

التيار الوطني

المدير العام

العماد ميشال

جبران باسيل

الرئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:11 | 2025-10-05
09:09 | 2025-10-05
09:00 | 2025-10-05
08:40 | 2025-10-05
08:27 | 2025-10-05
08:23 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24