في هذا التاريخ... بيت المحترف اللبناني في عين المريسة سيفتتح أبوابه مجددًا

وشدّدت السيّد على "رمزية المكان وتاريخه"، وقالت: "بيت المحترف هو مرآة ، وُلد في ستينيّات القرن الماضي كفسحة للحرفيين اللبنانيين، جمع نتاج قراهم وجبالهم ومدنهم في قلب بيروت، وشهد مراحل المجد والانكسار كما شهدها الوطن نفسه. هو شاهد على أنّ في سرًّا يحول دون موته، وإرادةً تعيده دائماً إلى الحياة."أضافت: "العودة إلى هذا المكان ليست صدفة، بل رسالة. نحن هنا لإعادة إحياء بيت المحترف ليكون مركزاً للتراث والثقافة في قلب بيروت، والتزاماً جماعياً بالحفاظ على الحرفة ودعم حرفييها."وتوجّهت بالشكر إلى الشركاء قائلة: "نتوجّه بالشكر إلى منظمة اليونسكو على دعمها، وإلى Beirut Chants على هذا اللقاء الموسيقي المميز، وإلى الأطفال الذين بصوتهم وإبداعهم يملأون المكان حياةً وأملاً."واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنّ "إعادة إحياء بيت المحترف اللبناني ليست مجرد مشروع ترميم، بل فعل إيمان بقدرة لبنان على النهوض مجدداً، واستعادة دوره الثقافي والحضاري كمنارة في المنطقة".