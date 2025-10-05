26
عبدالله اتصل بالمدير العام للدفاع المدني... وهذه تفاصيل ما جرى بينهما
Lebanon 24
05-10-2025
|
08:20
A-
A+
أجرى عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
بلال عبدالله
اتصالا هاتفيا بالمدير العام للدفاع المدني
العميد عماد خريش
، واطلع منه على التدابير المتخذة لتطويق الحريق في منطقة
مرج بسري
، وشكره على الجهود التي يقوم بها عناصر الجهاز لمنع امتداد الحريق واطفائه، مطالبا الاجهزة الامنية التحقيق في الاسباب، وخصوصا ان المنطقة تعج بالزائرين والمخيمين ليلا.
