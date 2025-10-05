Advertisement

لبنان

عبدالله اتصل بالمدير العام للدفاع المدني... وهذه تفاصيل ما جرى بينهما

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:20
أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اتصالا هاتفيا بالمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، واطلع منه على التدابير المتخذة لتطويق الحريق في منطقة مرج بسري، وشكره على الجهود التي يقوم بها عناصر الجهاز لمنع امتداد الحريق واطفائه، مطالبا الاجهزة الامنية التحقيق في الاسباب، وخصوصا ان المنطقة تعج بالزائرين والمخيمين ليلا.
