جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع

شيع أهالي بلدة جباع يونس ابو حيدر والد لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر، في مأتم حاشد ، شارك فيه ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير التنمية الادارية الدكتور فادي مكي، ممثل النائب الدكتور قبلان قبلان، ممثل رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، النواب ، هاني قبيسي وناصر جابر، ممثل العماد رودولف هيكل رئيس مكتب مخابرات النبطية العميد الركن علي اسماعيل، عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان، المدعي العام للجنوب القاضي زاهي حمادة، رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، مدير الجامعة الاسلامية الدكتور حسن اللقيس، نائب العمالي العام حسن فقيه، وفد من اعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في حركة "امل"، وفد من قيادة اقليم الجنوب في الحركة، مدراء ورؤساء مصالح ودوائر عامة وخاصة، شخصيات سياسية، وعسكرية وامنية وقضائية وتربوية وإقتصادية وصحية وإجتماعية واعلامية وكشفية، رؤساء بلديات واعضاء مجالس بلدية ومخاتير، رؤساء أندية وجمعيات، وفاعليات من جباع والجوار.وام امام بلدة جباع الشيخ سلمان دهيني الصلاة على الجثمان ليوارى في الثرى في جبانة البلدة.ثم تقبل الدكتور ابو حيدر التعازي من الحضور.