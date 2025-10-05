Advertisement

لبنان

وقفة تضامنية أمام "الإسكوا" في بيروت بدعوة من مركز الخيام دعمًا لأسطول الصمود

Lebanon 24
05-10-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1425524-638952811555923022.png
Doc-P-1425524-638952811555923022.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في السجون الإسرائيلية، وقفة تضامنية أمام بيت الأمم المتحدة " الاسكوا"، تحت عنوان "الحرية للمحامية الدكتورة لينا الطبال ولكافة رفاقها المعتقلين من لبنانيين وعرب وأجانب من أُسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة".
Advertisement

شارك في الوقفة رئيس مركز الخيام محمد صفا، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي، ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وثلة من الناشطين والمتضامنين العرب والأجانب.
مواضيع ذات صلة
تظاهرات في برشلونة تضامناً مع غزة وأسطول الصمود العالمي
lebanon 24
05/10/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول تنديداً بقرصنة الاحتلال عدداً من سفن "أسطول الصمود العالمي"
lebanon 24
05/10/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم أسطول الصمود ل"الجزيرة": السلطات الإسرائيلية احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية
lebanon 24
05/10/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تشويش إسرائيلي على موقع تتبع سفينة "عمر المختار" لأسطول الصمود المتجهة إلى غزة
lebanon 24
05/10/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة التحرير الفلسطينية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

حركة فتح

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2025-10-05
12:16 | 2025-10-05
12:06 | 2025-10-05
11:57 | 2025-10-05
11:20 | 2025-10-05
11:06 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24