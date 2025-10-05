وقفة تضامنية أمام "الإسكوا" في بيروت بدعوة من مركز الخيام دعمًا لأسطول الصمود

Advertisement

نظّم مركز لتأهيل ضحايا التعذيب في السجون ، وقفة تضامنية أمام بيت " الاسكوا"، تحت عنوان "الحرية للمحامية الدكتورة لينا الطبال ولكافة رفاقها المعتقلين من لبنانيين وعرب وأجانب من أُسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة".شارك في الوقفة رئيس مركز الخيام محمد صفا، أمين سر وفصائل في خالد عبادي، ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية والفلسطينية، وثلة من الناشطين والمتضامنين العرب والأجانب.