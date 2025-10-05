26
لبنان
وقفة تضامنية أمام "الإسكوا" في بيروت بدعوة من مركز الخيام دعمًا لأسطول الصمود
Lebanon 24
05-10-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّم مركز
الخيام
لتأهيل ضحايا التعذيب في السجون
الإسرائيلية
، وقفة تضامنية أمام بيت
الأمم المتحدة
" الاسكوا"، تحت عنوان "الحرية للمحامية الدكتورة لينا الطبال ولكافة رفاقها المعتقلين من لبنانيين وعرب وأجانب من أُسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة".
شارك في الوقفة رئيس مركز الخيام محمد صفا، أمين سر
حركة فتح
وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية
في
بيروت
خالد عبادي، ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية
اللبنانية
والفلسطينية، وثلة من الناشطين والمتضامنين العرب والأجانب.
منظمة التحرير الفلسطينية
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
اللبنانية
حركة فتح
إسرائيل
تابع
