في الميناء... مداهمات للجيش!

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن عناصر من الجيش وبمؤازرة من مديرية المخابرات- فرع ، ينفذون مداهمات في عدد من منازل مطلقي النار في ، وذلك على خلفية اشكال حصل في محيط سوق الخضار.وتأتي هذه الإجراءات في إطار ملاحقة المتورطين وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.