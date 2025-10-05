Advertisement

لبنان

في الميناء... مداهمات للجيش!

Lebanon 24
05-10-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1425535-638952838229864018.jpg
Doc-P-1425535-638952838229864018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عناصر من الجيش وبمؤازرة من مديرية المخابرات- فرع الشمال، ينفذون مداهمات في عدد من منازل مطلقي النار في مدينة الميناء، وذلك على خلفية اشكال حصل في محيط سوق الخضار.
Advertisement

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ملاحقة المتورطين وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
مداهمات للجيش في مدينة طرابلس
lebanon 24
06/10/2025 00:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مُداهمات للجيش... للمرّة الثانيّة إستهداف مطلوبين بمسيّرة
lebanon 24
06/10/2025 00:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حصول عمليّة خطف... مداهمات للجيش في الطيبة
lebanon 24
06/10/2025 00:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريتال.. مداهمات للجيش وتوقيفات
lebanon 24
06/10/2025 00:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

مدينة الميناء

مديرية ال

لبنان 24

المينا

الشمال

لبنان

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:42 | 2025-10-05
15:00 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24