لبنان

في البقاع... حملة أمنية وتوقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:00
Doc-P-1425536-638952842309270187.jpg
Doc-P-1425536-638952842309270187.jpg photos 0
نفذت شعبة المعلومات في البقاع اليوم، حملة أمنية واسعة، على خلفية تزايد سباقات الدراجات النارية والقيادة بعكس اتجاه السير على الأوتوستراد العربي، وتنامي شكاوى الأهالي والعابرين في منطقة البقاع.
شملت الحملة توقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم، بعدما تبين أنهم شاركوا في سباقات غير قانونية وارتكبوا مخالفات خطيرة، منها القيادة بعكس السير والقيام بحركات بهلوانية بسرعة مفرطة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.


يُشار إلى أن هذه التجمعات تتكرر أسبوعيًا، ولا سيما أيام الأحد. وقد لاقت الحملة ارتياحًا واسعًا لدى الأهالي والعابرين الذين أعربوا عن أملهم في استمرارها، حفاظًا على السلامة العامة.


وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
شعبة المعلومات

منطقة البقاع

زايد

أوتو

بري

