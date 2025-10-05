Advertisement

لبنان

البعريني: نهنئ الشعب السوري على إنجاز الانتخابات التشريعية

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:06
كتب النائب وليد البعريني عبر منصة "اكس": "نهنئ الشعب السوري والرئيس أحمد الشرع على إنجاز الانتخابات التشريعية، وهي خطوة تاريخية نحو استعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في سوريا".
وأضاف: "هذا الإنجاز يؤكد عودة سوريا بعزمها الوطني لممارسة سيادتها وتحصين مؤسساتها، تمهيدًا لمستقبل يعيد للمؤسسات التشريعية دورها الفعّال في خدمة الشعب".

 
