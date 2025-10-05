Advertisement

لبنان

بالصور: هذا ما ضُبط في الهرمل!

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1425542-638952855155126739.jpeg
Doc-P-1425542-638952855155126739.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أنّ جهاز مكافحة التهريب التابع لها نفّذ مداهمة في منطقة حوش السيّد علي – الهرمل، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب. وأسفرت العملية عن ضبط مصنع لتصنيع المعسّل المزوّر، حيث جرى مصادرة المعدات والمواد الأولية المستخدمة في التصنيع، إلى جانب كميات كبيرة من المعسّل المهرّب تُقدّر بنحو سبعة أطنان.
Advertisement
 
وجددت الريجي وفق بيانها، حرصها على مكافحة كل أشكال التهريب والتزوير، مشددة على مواصلة جهودها في حماية السوق اللبنانية من المنتجات غير الشرعية، بالتعاون مع القوى الأمنية والإدارات المعنية.
 
Image preview
 
Image preview
 
Image preview
 
Image preview
 
Image preview
مواضيع ذات صلة
سقوط درون إسرائيلية في جرود الهرمل (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
06/10/2025 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ضبط مخالفة كبيرة في زغرتا
lebanon 24
06/10/2025 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة
lebanon 24
06/10/2025 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

lebanon

outlook

لبنان

الشرع

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:42 | 2025-10-05
15:00 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24