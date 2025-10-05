بالصور: هذا ما ضُبط في الهرمل!

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، أنّ جهاز مكافحة التهريب التابع لها نفّذ مداهمة في منطقة حوش السيّد علي – ، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب. وأسفرت العملية عن ضبط مصنع لتصنيع المعسّل المزوّر، حيث جرى مصادرة المعدات والمواد الأولية المستخدمة في التصنيع، إلى جانب كميات كبيرة من المعسّل المهرّب تُقدّر بنحو سبعة أطنان.

وجددت الريجي وفق بيانها، حرصها على مكافحة كل أشكال التهريب والتزوير، مشددة على مواصلة جهودها في حماية السوق اللبنانية من المنتجات غير الشرعية، بالتعاون مع القوى الأمنية والإدارات المعنية.