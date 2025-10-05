25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تمارين تدريبية للجيش في هذه المنطقة
Lebanon 24
05-10-2025
|
11:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش-
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
Advertisement
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 8،7،6، و9/ 10/ 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في
منطقة الكنيسة
– كفرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
06/10/2025 00:19:36
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس
06/10/2025 00:19:36
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل
Lebanon 24
الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل
06/10/2025 00:19:36
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. هذه تفاصيله
06/10/2025 00:19:36
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية التوجيه
منطقة الكنيسة
قيادة الجيش
مديرية ال
الكنيست
كنيسة
دريب
بواس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-10-05
05/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
Lebanon 24
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
16:14 | 2025-10-05
05/10/2025 04:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري
Lebanon 24
عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري
15:43 | 2025-10-05
05/10/2025 03:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير
Lebanon 24
في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير
15:42 | 2025-10-05
05/10/2025 03:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
23:29 | 2025-10-04
04/10/2025 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:14 | 2025-10-05
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
15:43 | 2025-10-05
عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري
15:42 | 2025-10-05
في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير
15:00 | 2025-10-05
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
14:57 | 2025-10-05
عبد المسيح: أهنئ الأب جورج يوسف على تقديسه متقدمًا في الكهنة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 00:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24