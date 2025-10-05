تمارين تدريبية للجيش في هذه المنطقة

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 8،7،6، و9/ 10/ 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في – كفرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".