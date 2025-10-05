Advertisement

لبنان

تمارين تدريبية للجيش في هذه المنطقة

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1425558-638952877016960508.jpg
Doc-P-1425558-638952877016960508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 8،7،6، و9/ 10/ 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة الكنيسة – كفرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
lebanon 24
06/10/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس
lebanon 24
06/10/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل
lebanon 24
06/10/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. هذه تفاصيله
lebanon 24
06/10/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

منطقة الكنيسة

قيادة الجيش

مديرية ال

الكنيست

كنيسة

دريب

بواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:42 | 2025-10-05
15:00 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24