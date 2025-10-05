هل من نترات أمونيوم في مدرسة في طرابلس؟

Advertisement

بعد انتشار خبر يفيد بوجود مواد متفجرة نترات الأمونيوم داخل مدرسة التدريب في منطقة أبي سمراء – ، وبعد التدقيق ومتابعة " ٢٤" مع المعنيين في المدرسة تبيّن أن المواد الموجودة هي مواد كيميائية علمية كانت تُستعمل سابقاً في المختبرات التعليمية داخل المدرسة، وليست مواد متفجرة كما أُشيع.وعلم "لبنان ٢٤" أن هذه المواد خضعت سابقاً للكشف الفني من قبل المختصين وتبيّن أنها غير خطرة ولا تشكّل أي تهديد على السلامة العامة.