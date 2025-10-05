Advertisement

لبنان

هل من نترات أمونيوم في مدرسة في طرابلس؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 12:16
بعد انتشار خبر يفيد بوجود مواد متفجرة نترات الأمونيوم داخل مدرسة التدريب في منطقة أبي سمراء – طرابلس، وبعد التدقيق ومتابعة "لبنان ٢٤" مع المعنيين في المدرسة تبيّن أن المواد الموجودة هي مواد كيميائية علمية كانت تُستعمل سابقاً في المختبرات التعليمية داخل المدرسة، وليست مواد متفجرة كما أُشيع.
وعلم "لبنان ٢٤" أن هذه المواد خضعت سابقاً للكشف الفني من قبل المختصين وتبيّن أنها غير خطرة ولا تشكّل أي تهديد على السلامة العامة.
 
