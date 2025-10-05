Advertisement

لبنان

التيار الوطني الحر: الأرز رمزٌ للبنان والحفاظ عليه يمثل مسؤولية وطنية

Lebanon 24
05-10-2025 | 12:58
علق التيار الوطني الحرعلى ما حصل في غابة أرز الرب منذ أيام معتبرا انه يشكل جريمة وطنية وبيئية مكرّرة، واعتداء فاضحاً على رمزية لبنان وتراثه الوطني والبيئي، كما أنه يطرح مسؤوليات كبرى وجسيمة على جميع المعنيين. 
وتابع البيان: ذلك أن قطع الأشجار الموثق بالصورة وبمحاضر التحقيق، والعمل على بيعها، يمثلِّان انتهاكاً واضحاً للقوانين. وهذا ما يدفعنا لمطالبة القضاء وإدارات الدولة بالتحرك الفوري لكشف جريمة قطع شجر الأرز ونهبه، وتحديد مسؤولية من خطط لقطع الأشجار وبيعها ونقلها وشرائها، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وختم: الأرز رمزٌ للبنان وخلوده وقدسيته، والحفاظ عليه بما يمثل مسؤولية وطنية.
 
التيار الوطني الحر

التيار الوطني

إدارات الدولة

على رمزي

لبنان وا

القضاء

لبنان

