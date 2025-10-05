التيار الوطني الحر: الأرز رمزٌ للبنان والحفاظ عليه يمثل مسؤولية وطنية

Advertisement

علق الحرعلى ما حصل في غابة أرز منذ أيام معتبرا انه يشكل جريمة وطنية وبيئية مكرّرة، واعتداء فاضحاً على رمزية وتراثه الوطني والبيئي، كما أنه يطرح مسؤوليات كبرى وجسيمة على جميع المعنيين.وتابع البيان: ذلك أن قطع الأشجار الموثق بالصورة وبمحاضر التحقيق، والعمل على بيعها، يمثلِّان انتهاكاً واضحاً للقوانين. وهذا ما يدفعنا لمطالبة وإدارات الدولة بالتحرك الفوري لكشف جريمة قطع شجر ونهبه، وتحديد مسؤولية من خطط لقطع الأشجار وبيعها ونقلها وشرائها، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.وختم: الأرز رمزٌ للبنان وخلوده وقدسيته، والحفاظ عليه بما يمثل مسؤولية وطنية.