Advertisement

لبنان

على أطراف مخيم البداوي.. مداهمة أمنية هذه تفاصيلها

Lebanon 24
05-10-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1425591-638952941544674053.jpg
Doc-P-1425591-638952941544674053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منطقة تلة المنكوبين – أطراف مخيم البداوي شمالي طرابلس مساء اليوم مداهمة أمنية نفذتها دورية من مخابرات الجيش ، بحثاً عن أحد المطلوبين من التابعية الفلسطينية ويدعى إبراهيم شَعبي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وخلال تنفيذ العملية، أقدم المطلوب على رمي قنبلة يدوية باتجاه دورية المخابرات دون تسجيل اصابات بالدورية . فيما اقدم شخص ثان من الـ"ق" على التهجم على دورية ادت لاصابته وتوقيفه.

وعقب الحادث، انتشرت وحدات الجيش بشكل كثيف وأغلقت الطرقات الممتدة من تلة المنكوبين حتى مدخل مخيم البداوي، حرصاً على سلامة المدنيين وضبط الوضع الأمني.

كما أفادت معلومات لبنان ٢٤ بأنّ الجيش طلب من لجنة أمن مخيم البداوي التعاون لتسليم المطلوب إبراهيم شَعبي إلى الجهات المختصّة.

تستمرّ التحقيقات والمتابعة الميدانية بإشراف الأجهزة الأمنية المختصّة، وسط دعوات لضبط النفس وتجنّب بثّ أي أخبار غير دقيقة إلى حين صدور بيان رسمي من الجهات المعنية
 
مواضيع ذات صلة
اجراءات امنية للجيش في محيط مخيم البداوي تمهيدًا لتسلّم شحنات سلاح فلسطيني في اطار المرحلة الرابعة
lebanon 24
06/10/2025 00:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
اضراب عام في مخيم البداوي.. ما السبب؟
lebanon 24
06/10/2025 00:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني لـ"الحدث": الفصائل ستسلم 3 شحنات أسلحة في مخيم البداوي
lebanon 24
06/10/2025 00:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بدء عملية تسليم السلاح في مخيم البداوي
lebanon 24
06/10/2025 00:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

قنبلة يدوية

الفلسطينية

لبنان 24

طرابلس

فلسطين

لبنان

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:42 | 2025-10-05
15:00 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24