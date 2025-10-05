25
لبنان
على أطراف مخيم البداوي.. مداهمة أمنية هذه تفاصيلها
Lebanon 24
05-10-2025
|
13:44
شهدت منطقة تلة المنكوبين – أطراف مخيم البداوي شمالي
طرابلس
مساء اليوم مداهمة أمنية نفذتها دورية من مخابرات الجيش ، بحثاً عن أحد المطلوبين من التابعية
الفلسطينية
ويدعى إبراهيم شَعبي، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وخلال تنفيذ العملية، أقدم المطلوب على رمي
قنبلة يدوية
باتجاه دورية المخابرات دون تسجيل اصابات بالدورية . فيما اقدم شخص ثان من الـ"ق" على التهجم على دورية ادت لاصابته وتوقيفه.
وعقب الحادث، انتشرت وحدات الجيش بشكل كثيف وأغلقت الطرقات الممتدة من تلة المنكوبين حتى مدخل مخيم البداوي، حرصاً على سلامة المدنيين وضبط الوضع الأمني.
كما أفادت معلومات
لبنان
٢٤ بأنّ الجيش طلب من لجنة أمن مخيم البداوي التعاون لتسليم المطلوب إبراهيم شَعبي إلى الجهات المختصّة.
تستمرّ التحقيقات والمتابعة الميدانية بإشراف
الأجهزة الأمنية
المختصّة، وسط دعوات لضبط النفس وتجنّب بثّ أي
أخبار
غير دقيقة إلى حين صدور بيان رسمي من الجهات المعنية
