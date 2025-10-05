على أطراف مخيم البداوي.. مداهمة أمنية هذه تفاصيلها

Advertisement

شهدت منطقة تلة المنكوبين – أطراف مخيم البداوي شمالي مساء اليوم مداهمة أمنية نفذتها دورية من مخابرات الجيش ، بحثاً عن أحد المطلوبين من التابعية ويدعى إبراهيم شَعبي، بحسب ما افادت مندوبة " ".وخلال تنفيذ العملية، أقدم المطلوب على رمي باتجاه دورية المخابرات دون تسجيل اصابات بالدورية . فيما اقدم شخص ثان من الـ"ق" على التهجم على دورية ادت لاصابته وتوقيفه.وعقب الحادث، انتشرت وحدات الجيش بشكل كثيف وأغلقت الطرقات الممتدة من تلة المنكوبين حتى مدخل مخيم البداوي، حرصاً على سلامة المدنيين وضبط الوضع الأمني.كما أفادت معلومات ٢٤ بأنّ الجيش طلب من لجنة أمن مخيم البداوي التعاون لتسليم المطلوب إبراهيم شَعبي إلى الجهات المختصّة.تستمرّ التحقيقات والمتابعة الميدانية بإشراف المختصّة، وسط دعوات لضبط النفس وتجنّب بثّ أي غير دقيقة إلى حين صدور بيان رسمي من الجهات المعنية