لبنان

جديد قضية فضل شاكر.. اليكم موعد مثوله أمام القضاء العسكري

Lebanon 24
05-10-2025 | 14:36
أفادت معلومات صحافية بأنّ موعد مثول الفنان فضل شاكر أمام القضاء العسكري قد تمّ تحديده، وذلك في جلسة تُعقد يوم الثلثاء المقبل، في أحد الملفات المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضدّه.
