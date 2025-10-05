Advertisement

لبنان

في تحوم.. قيادي في التيار الوطني الحر يتعرض لحادث سير

Lebanon 24
05-10-2025 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1425616-638953010592963868.jpg
Doc-P-1425616-638953010592963868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض القيادي في التيار الوطني الحر، المهندس طوني نصر لحادث سير أثناء توجهه إلى البترون في منطقة تحوم جسر المدفون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وأفادت المعلومات بأن الحادث أسفر عن إصابة طفيفة للمهندس نصر، وتم نقله إلى مستشفى الدكتور إميل البيطار - البترون لتلقي العلاج
 
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر: الأرز رمزٌ للبنان والحفاظ عليه يمثل مسؤولية وطنية
lebanon 24
06/10/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية
lebanon 24
06/10/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عطالله: لا خلافات داخل التيار الوطني الحر حول القانون الانتخابي
lebanon 24
06/10/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نائب "القوات" يتبنّى مشاريع لم ينفّذها ويغرّد قبل الأوان
lebanon 24
06/10/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

لبنان 24

طوني نصر

البترون

البيطار

المدفون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:00 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
14:36 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24