لبنان
إرجاء لقاء لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع "حماس"
Lebanon 24
05-10-2025
|
22:42
A-
A+
كتبت
بولا اسطيح
في"الشرق الاوسط":
ارتأى المسؤولون اللبنانيون تأخير اللقاء الذي كان يُفترض أن تعقده
لجنة الحوار
اللبناني - الفلسطيني مع ممثّلين عن «حماس» وفصائل حليفة لها، للبتّ في مصير سلاحها داخل المخيّمات
الفلسطينية
في
لبنان
، بانتظار جلاء المشهد في غزة بعد جواب «حماس» الإيجابي على خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
. ويعدّ مصدر رسمي لبناني أنّ «الموافقة على الخطة، وانطلاق الخطوات التطبيقية في غزة من شأنهما دفع ملف تسليم الحركة سلاحها في لبنان
قدماً، أمّا أي عرقلة، فمن شأنها أن تنعكس سلباً على ملف سلاح المخيمات». وقال المصدر : «لذلك من الأفضل التروّي قبل الاجتماع بممثلي الحركة في لبنان، كي يكون اللقاء منتجاً ونحصل على أجوبة حاسمة قابلة للتطبيق».
وأكد مصدر في الحركة أنّ «الخطة لم تتناول، بأيّ شكل من الأشكال، موضوع
الفلسطينيين
في لبنان، بل ركّزت فقط على قطاع غزّة»، مشدّداً على أنّ «القضيّة الفلسطينية تحتاج إلى حل شامل ومتكامل، يشمل الضفّة الغربية أيضاً، وليس فقط غزّة. لذلك ستبقى القضيّة عالقة بهذا الشكل، وهذا بحدّ ذاته خسارة لها».
