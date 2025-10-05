Advertisement

لبنان

معارك رئيس الحكومة و"هيبة الدولة"

Lebanon 24
05-10-2025 | 22:52
A-
A+
Doc-P-1425666-638953276819924057.jpg
Doc-P-1425666-638953276819924057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" البناء": رئيس الحكومة نواف سلام مع الأسف الشديد لا يرى من الملفات الشائكة إلا صخرة الروشة، وهذا يستدعي الاستغراب لأنّه كشخص مسؤول يُفترض أن يكون واعياً ومدركاً لما قد يترتّب على مثل هذه التصرفات الكيدية التي لا تدلّ على أنّ صاحبها مؤهّل لأن يتبوّأ هذا المنصب الرفيع في الدولة اللبنانية.
Advertisement
يحاول رئيس الحكومة تبرير ما يفعله بأنه يحافظ على “هيبة الدولة”! لكن السؤال هو عن أيّ دولة يتحدث؟ وهل هو وحده الدولة؟ الأكيد أنّ رئيس الجمهورية هو رمز الدولة، ومعه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية، وبناء عليه لا يستطيع رئيس الحكومة القول إنّ ما حصل في الروشة قبل عشرة أيام يشكّل مسّاً بـ “هيبة الدولة”، لأنّ كلّ أركان الدولة لهم رأي مخالف لرأيه هو ومَن معه من وزراء ونواب.
وإضافة إلى ذلك فإنّ التعميم الصادر عنه هو تعميم إداري وليس قراراً صادراً عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي لا يمكنه مطالبة الجيش والقوى الأمنية بعدم تنفيذ ما يريده هو، خاصة أنّ هذه الأجهزة تلتزم بقرار من مجلس الوزراء وليس بتعميم إداري صادر عن رئيس الحكومة!
لذلك يكون السؤال الصحيح عكسياً… لماذا يمسّ رئيس الحكومة بـ “هيبة الدولة”؟
هنا لا بدّ من التنويه بما قام به الجيش ومعه القوى الأمنية خلال التحرك الشعبي الحاشد أمام صخرة الروشة وفعالية إضاءتها، حيث جرى التعاون مع المنظمين بشكل تامّ، الأمر الذي جعل المناسبة تمرّ بطريقة سلسة ومن دون حصول أيّ خلل.
وهذا ما كان محلّ تقدير وتنويه من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي عبّر عن ذلك بكلّ صراحة ووضوح، وذلك مباشرة بعد عودته من نيويورك، حيث قلّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر.
 
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة
lebanon 24
06/10/2025 08:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد اللقاء التشاوري في السراي: ما جرى بالأمس يدعونا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً لقراراتها
lebanon 24
06/10/2025 08:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هيبة الدولة امام محطة مفصلية
lebanon 24
06/10/2025 08:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تعزيز هيبة الدولة يمر عبر دعم الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد
lebanon 24
06/10/2025 08:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

الأجهزة الأمنية

مجلس الوزراء

قائد الجيش

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:15 | 2025-10-06
01:08 | 2025-10-06
01:00 | 2025-10-06
01:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24