لبنان

مأساة اغترابية.. وفاة لبناني بحادث مروع في نيجيريا

Lebanon 24
06-10-2025 | 00:46
استيقظ أهالي القيطع في عكار على خبر وفاة ابنهم عبد الحكيم خضر العجل في نيجيريا الذي قضى في حادث مؤسف بعدما صدمته شاحنة أثناء تأدية عمله، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
عبد الحكيم

لبنان 24

القيطع

لبنان

رابية

عكار

جيري

