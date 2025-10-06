Advertisement

لبنان

هذه أسباب إرتياب "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1425711-638953362339613273.webp
Doc-P-1425711-638953362339613273.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤكد مصدر على صلة وثيقة بـ"حزب الله" ان "من ابرز الأسباب التي دفعت "الحزب" في الأيام الأخيرة إلى رفع سقف خطابه السياسي وربما مواقفِه التصعيدية بشأن طلب إلغاء ترخيص جمعية "رسالات"، هو اعتباره الخطوة بأنها تتجاوز بعدها الإداري إلى ما يشبه جسّ نبض سياسي".
Advertisement
أضاف "ان "الحزب" يرى في هذا القرار تمهيدًا محتملًا لإجراءات أوسع قد تطال مؤسسات أساسية تدور في فلكه، مثل "القرض الحسن" و"نادي العهد" وغيرها من الأطر التي تشكل جزءًا من بنيته الاجتماعية والمالية.
هذا الشعور بأن ما جرى قد يكون بداية مسار أكبر، جعله يتعامل مع الخطوة بجدية وحزم ويعكس ذلك في لهجته السياسية الأخيرة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هذه رسائل "حزب الله" من إضاءة صورة الحريري في الروشة
lebanon 24
06/10/2025 11:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
lebanon 24
06/10/2025 11:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
lebanon 24
06/10/2025 11:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
06/10/2025 11:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نادي العهد

حزب الله

العهد

ساسي

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-10-06
03:59 | 2025-10-06
03:58 | 2025-10-06
03:56 | 2025-10-06
03:45 | 2025-10-06
03:43 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24