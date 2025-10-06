هذه أسباب إرتياب "حزب الله"

Advertisement

يؤكد مصدر على صلة وثيقة بـ" " ان "من ابرز الأسباب التي دفعت "الحزب" في الأيام الأخيرة إلى رفع سقف خطابه السياسي وربما مواقفِه التصعيدية بشأن طلب إلغاء ترخيص جمعية "رسالات"، هو اعتباره الخطوة بأنها تتجاوز بعدها الإداري إلى ما يشبه جسّ نبض سياسي".أضاف "ان "الحزب" يرى في هذا القرار تمهيدًا محتملًا لإجراءات أوسع قد تطال مؤسسات أساسية تدور في فلكه، مثل "القرض الحسن" و" " وغيرها من الأطر التي تشكل جزءًا من بنيته الاجتماعية والمالية.هذا الشعور بأن ما جرى قد يكون بداية مسار أكبر، جعله يتعامل مع الخطوة بجدية وحزم ويعكس ذلك في لهجته السياسية الأخيرة.