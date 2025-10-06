جرادة: نعيش اليوم حرب الخير ضد الشر

Advertisement

نظم الحزب الشيوعي اللبناني - منظمة بلدة انصار ، لقاء مع النائب الياس جرادة بعنوان "لست مهزوما ما دُمت تقاوم"، في ذكرى انطلاقة جبهة الوطنية "جمول".ثم تحدث جرادة وقال: "انا فخور لوجودي في بلدة انصار وفي النادي فيها، وعلى مقربة من معقل الكرامة والبطولة معتقل انصار مدرسة المناضلين والابطال. لقد شهدت على أكبر ملحمة في تاريخ البشر، على ملحمة صراع الخير ضد الشر، ولست أدري ان الله امتحنني لاكون في عين في تلك اللحظات".تابع:"نعيش اليوم حرب الخير ضد الشر، وانها معاقل الانسانية الاخيرة على هذا الكوكب في الدفاع عن انسانيتنا التي دفعنا ثمنها الاف السنين من التضحيات ومن النضالات ، كي نصل الى هذه القيم التي كنا نعتقد انها قد تحمينا من البشر، وانا ارى ان هناك منظومة مستحدثة بدأت تتكون بعد الحرب العالمية الثانية وباتت تتعاطى بقوتها وبالمقدرات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية التي تمتلكها الى ان وصلت الى مكان انه لا يوجد اي عائق في يسط سلطتها في اي مكان من العالم، ولكن كانت تعرف ان هناك بالمرصاد، عائقا واحدا هو المفهوم الانساني الذي كتب الانسانية منذ الاف السنين وقدم التضحيات والشهداء والفلاسفة لكي نصل الى منظومة انسانية تحمي الانسان".اضاف:"نعم في المواجهة ، نحن في عين العاصفة ، لا بل اقول اكثر اننا آخر معاقل الانسانية على وجه الكوكب ، بما نعرفه نحن عن مفهوم الخير والشر، اعتقد ان اهم شرف ان نكون معقل الانسانية في هذه المواجهة والا نجزع فيها والا نحكم على نتائج بعض المعارك ، فالتاريخ يحدثنا عن هولاكو يوم دخل الى واحرق فيها ما احرق ، واليوم قد يكون هولاكو على مشارف مدننا ولكن لن نستسلم ، وهولاكو ليس شخصا بل منظومة مستحدثة لن تعير للمفهوم الانساني اي قيمة ، انتفى المفهوم الانساني عندها ، والقتل المفرط الذي يمارسه عدونا هو فقط لارساء ثقافة الردع المسبق في عقولنا ، للتخويف والترهيب".وقال:" لذلك نحن في صراع تاريخي، وفي ذكرى انطلاقة جمول نقول انه لدينا أمل في الانتصار على هذه المنظومة ، واعتقد ايام انطلاقة جمول في ذاك التاريخ كانت اصعب بكثير من هذه الايام ، كان زمن الانهزام والانسحاق والاحتلال ، العدو في وفائض القوة كان كبير ايضا ، وكان هناك ثلة من الرجال اتخذوا القرار بالمواجهة والمقاومة حينها وقلبوا كل المفاهيم".ختم:"من هذا المفهوم الانساني، لن اكون في موقع حيادي في هذا الصراع، وهناك أمل، حتما هناك أمل، والتاريخ يشهد على ذلك والبشرية تطورت ولم يوقف احد المسار الانساني الراقي".