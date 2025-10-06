Advertisement

لبنان

جعجع يستقبل مجلس بلدية حارة الست

Lebanon 24
06-10-2025 | 02:50
يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية حارة الست برئاسة شادي الغاوي رئيسًا للسنوات الثلاث الأولى وكميل خوري رئيسًا للسنوات الثلاث الأخيرة، نائب الرئيس عامر الغاوي والمختار عبدو الغاوي في حضور منسّق "القوات" في منطقة بعبدا جورج مزهر، رئيس مركز الحزب في البلدة مارون صوما وأعضاء الهيئة الادارية في المركز. 
وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.
