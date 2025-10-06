جعجع يستقبل مجلس بلدية حارة الست

Advertisement

يواصل "القوات اللبنانيّة" استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى حارة برئاسة شادي الغاوي رئيسًا للسنوات الثلاث الأولى وكميل رئيسًا للسنوات الثلاث الأخيرة، عامر الغاوي والمختار عبدو الغاوي في حضور منسّق "القوات" في منطقة مزهر، رئيس مركز الحزب في البلدة مارون وأعضاء الهيئة الادارية في المركز.وقد تناول مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.