لبنان

بعد أيام على إصابته برصاصة طائشة في عكار.. الطفل جاد خسر حياته

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:30
توفي الطفل جاد يحيى حمود ليلا متأثراً بجراحه، وذلك بعدما أُصيب قبل أيام برصاصة طائشة في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
يُذكر أن الطفل جاد، وهو من التابعية السورية، كان قد نُقل إلى المستشفى إثر إصابته البالغة في الرأس. 
 
