Advertisement

لبنان

الرئيس عون ناقش جدول أعمال الجلسة مع ناصرالدين والتقى رئيس جمعية فرسان مالطا

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1425769-638953435430160122.jpeg
Doc-P-1425769-638953435430160122.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين على أجواء زيارته إلى دولة قطر، وتمّ البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.
Advertisement

كما اطّلع من رئيس "جمعية فرسان مالطا" في لبنان مروان صحناوي على نتائج جولاته في عدد من الدول، الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية.



















مواضيع ذات صلة
رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولاته في عدد من الدول الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية
lebanon 24
06/10/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
06/10/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بري رفع الجلسة التشريعية ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 11 من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي 
lebanon 24
06/10/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل يعلن انسحاب "الكتائب" من الجلسة لعدم قبول الرئيس برّي بوضع قانون الانتخاب الساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لدراسته
lebanon 24
06/10/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزيف عون

عماد جوزيف عون

مجلس الوزراء

الرئيس عون

وزير الصحة

قصر بعبدا

دولة قطر

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-10-06
06:11 | 2025-10-06
06:07 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24