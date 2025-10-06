Advertisement

لبنان

انقلاب شاحنة في بقرصونا ولا إصابات

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:32
انقلبت شاحنة محمّلة بالخردوات في بلدة بقرصونا - الضنية على طريق جرد مربين في محلة الشيخ محمد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
