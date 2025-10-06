27
لبنان
السفير السعودي زار وزير الاتصالات... وهذا ما جرى عرضه
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الاتّصالات
شارل
الحاج في مكتبه في الوزارة، سفير
المملكة العربية السعودية
الدكتور وليد
بخاري
وتمّ عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في قطاع الاتّصالات.
وافاد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بانه "خلال اللّقاء، أطلع الوزير الحاج
السفير السعودي
على انطلاقة الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد تعطّل دام 13 عامًا"، موضحًا أن "هذه الخطوة تشكّل محطة إصلاحية أساسية لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين".
وأشاد الوزير الحاج" بدعم
المملكة
للبنان وبدورها الريادي في المنطقة"، مشيرًا إلى "أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التحوّل الرقمي والبنى التحتية الحديثة.
من جهته
، أكّد السفير السعودي "حرص المملكة على مواكبة مسار النهوض في
لبنان
، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والتقنية"، مشدّدًا على استعداد بلاده لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".
