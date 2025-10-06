بيان جديد واعتذار من تاتش.. ما الذي جرى صباح اليوم؟

Advertisement

أعلنت أنه على أثر عملية نقل قاعدة زبائنها إلى نظامها التشغيلي الجديد فجر اليوم كما سبق وأعلنت عنه الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عملية تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية CS Core Network، طرأ صباحاً بعض المشاكل على عدد من شرائح الـ SIM القديمة حصراً مما انعكس على الخدمة.وعليه، تعمل الشركة بكل إمكاناتها على تذليل هذه العقبات وإعادة الخدمة إلى طبيعتها لكل المشتركين الذين تأثروا بشكل أو بآخر . وعليه تعتذر من مشتركيها لهذا الإزعاج على أن تعلمهم فور الانتهاء منه.علماً أن أهمية الانتقال إلى النظام التشغيلي الجديد يحسّن من جودة الخدمة، خصوصاً فيما يتعلق بالانتقال السليم بين الجيل الثالث والجيل الرابع للاتصالات، الى جانب تأمين معايير أعلى من الحماية والقدرة على التكييف في استخدام الموارد حسب حجم الضغط على الشبكة.