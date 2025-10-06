Advertisement

لبنان

بيان جديد واعتذار من تاتش.. ما الذي جرى صباح اليوم؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1425779-638953443900327012.jpg
Doc-P-1425779-638953443900327012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة تاتش أنه على أثر عملية نقل قاعدة زبائنها إلى نظامها التشغيلي الجديد فجر اليوم كما سبق وأعلنت عنه الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عملية تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية  CS Core Network، طرأ صباحاً بعض المشاكل على عدد من شرائح الـ SIM القديمة حصراً مما انعكس على الخدمة.
Advertisement

وعليه، تعمل الشركة بكل إمكاناتها على تذليل هذه العقبات وإعادة الخدمة إلى طبيعتها لكل المشتركين الذين تأثروا بشكل أو بآخر في أسرع وقت ممكن. وعليه تعتذر من مشتركيها لهذا الإزعاج على أن تعلمهم فور الانتهاء منه.

علماً أن أهمية الانتقال إلى النظام التشغيلي الجديد يحسّن من جودة الخدمة، خصوصاً فيما يتعلق بالانتقال السليم بين الجيل الثالث والجيل الرابع للاتصالات، الى جانب تأمين معايير أعلى من الحماية والقدرة على التكييف في استخدام الموارد حسب حجم الضغط على الشبكة.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد توقف خدماتها في عدد من المناطق… بيان جديد من "تاتش"
lebanon 24
06/10/2025 13:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية اعترضت صباح اليوم آخر سفينة متبقية من أسطول مساعدات غزة
lebanon 24
06/10/2025 13:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى بينهم 6 من منتظري المساعدات في محور زيكيم منذ صباح اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
06/10/2025 13:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
lebanon 24
06/10/2025 13:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

صباح اليوم

شركة تاتش

ساسي

تركي

بالا

كييف

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-10-06
06:11 | 2025-10-06
06:07 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24