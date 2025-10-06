27
لبنان
مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
حسين النمر
، مسؤول
منطقة البقاع
في
حزب الله
، خلال احتفال تأبيني في
الهرمل
أن "مجتمع
المقاومة
الواعي والمثقف والمؤمن والعقائدي، يدرك تماما ما يدور حوله، ويعرف المخاطر، وسيسجل في إستحقاق الإنتخابات النيابية
القادمة
حضورا شعبيا كبيرا، ونسبة اقتراع، لم يسبق لها مثيل".
وقال : "سوف يفاجأ الجميع في هذا الوطن، بأن مجتمع المقاومة حاضر للتحدي، إذا فرض عليه ذلك"، مشيرا إلى أن "تجربة البلديات حاضرة في أذهان الجميع، حيث أثبت هذا المجتمع، أن هذه الاستحقاقات وجودية بالنسبة اليه".
ورأى أن "هناك من يريد تأجيل الانتخابات النيابية، ظنا منه أنه بذلك يمدد عمر
هذه الحكومة
، باعتبارها معنية بسحب سلاح حزب الله. نحن نقول لهؤلاء انتم واهمون، لأن سلاح حزب الله في أمان، ولا يمكن ان نتكلم بهذا الموضوع، طالما هنالك عدو موجود، ويحتل ارضا لنا وبالتالي هذا خيار محسوم".
تابع: "لأولئك الواهمين نقول: "اذا كنتم تعتبرون انه يمكن إحداث خرق ما في
جبهة المقاومة
وحلفائها ايضا، فأنتم واهمون، لأن المقاومة مع جبهتها اليوم هي أقوى حضورا وأشد عودا وأصلب مما كانت عليه."
وحذر من "نوايا العدو الاسرائيلي الغادر، شن حرب علينا"، مؤكدا "بأننا سنقاتله قتالا كربلائيا، وأن المجاهدين قد جهزوا أنفسهم لمثل هذه المرحلة، وسنقاتل وندافع عن بلدنا، ولدينا الامل الكبير باننا سننتصر في هذه المعركة بإذن الله".
