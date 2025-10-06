Advertisement

لبنان

مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1425787-638953451381747835.webp
Doc-P-1425787-638953451381747835.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد حسين النمر، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، خلال احتفال تأبيني في الهرمل أن "مجتمع المقاومة الواعي والمثقف والمؤمن والعقائدي، يدرك تماما ما يدور حوله، ويعرف المخاطر، وسيسجل في إستحقاق الإنتخابات النيابية القادمة حضورا شعبيا كبيرا، ونسبة اقتراع، لم يسبق لها مثيل".
Advertisement


وقال : "سوف يفاجأ الجميع في هذا الوطن، بأن مجتمع المقاومة حاضر للتحدي، إذا فرض عليه ذلك"، مشيرا إلى أن "تجربة البلديات حاضرة في أذهان الجميع، حيث أثبت هذا المجتمع، أن هذه الاستحقاقات وجودية بالنسبة اليه".


ورأى أن "هناك من يريد تأجيل الانتخابات النيابية، ظنا منه أنه بذلك يمدد عمر هذه الحكومة، باعتبارها معنية بسحب سلاح حزب الله. نحن نقول لهؤلاء انتم واهمون، لأن سلاح حزب الله في أمان، ولا يمكن ان نتكلم بهذا الموضوع، طالما هنالك عدو موجود، ويحتل ارضا لنا وبالتالي هذا خيار محسوم".


تابع: "لأولئك الواهمين نقول: "اذا كنتم تعتبرون انه يمكن إحداث خرق ما في جبهة المقاومة وحلفائها ايضا، فأنتم واهمون، لأن المقاومة مع جبهتها اليوم هي أقوى حضورا وأشد عودا وأصلب مما كانت عليه."


وحذر من "نوايا العدو الاسرائيلي الغادر، شن حرب علينا"، مؤكدا "بأننا سنقاتله قتالا كربلائيا، وأن المجاهدين قد جهزوا أنفسهم لمثل هذه المرحلة، وسنقاتل وندافع عن بلدنا، ولدينا الامل الكبير باننا سننتصر في هذه المعركة بإذن الله".
مواضيع ذات صلة
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
lebanon 24
06/10/2025 13:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات!
lebanon 24
06/10/2025 13:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة كانت ولا تزال نقطة القوة والقدرة للبنان!
lebanon 24
06/10/2025 13:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله للسعودية: افتحوا "صفحة جديدة" مع المقاومة
lebanon 24
06/10/2025 13:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24

جبهة المقاومة

منطقة البقاع

هذه الحكومة

حسين النمر

المقاومة

حسين ال

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-10-06
06:11 | 2025-10-06
06:07 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24