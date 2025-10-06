مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي

Advertisement

وقال : "سوف يفاجأ الجميع في هذا الوطن، بأن مجتمع المقاومة حاضر للتحدي، إذا فرض عليه ذلك"، مشيرا إلى أن "تجربة البلديات حاضرة في أذهان الجميع، حيث أثبت هذا المجتمع، أن هذه الاستحقاقات وجودية بالنسبة اليه".ورأى أن "هناك من يريد تأجيل الانتخابات النيابية، ظنا منه أنه بذلك يمدد عمر ، باعتبارها معنية بسحب سلاح حزب الله. نحن نقول لهؤلاء انتم واهمون، لأن سلاح حزب الله في أمان، ولا يمكن ان نتكلم بهذا الموضوع، طالما هنالك عدو موجود، ويحتل ارضا لنا وبالتالي هذا خيار محسوم".تابع: "لأولئك الواهمين نقول: "اذا كنتم تعتبرون انه يمكن إحداث خرق ما في وحلفائها ايضا، فأنتم واهمون، لأن المقاومة مع جبهتها اليوم هي أقوى حضورا وأشد عودا وأصلب مما كانت عليه."وحذر من "نوايا العدو الاسرائيلي الغادر، شن حرب علينا"، مؤكدا "بأننا سنقاتله قتالا كربلائيا، وأن المجاهدين قد جهزوا أنفسهم لمثل هذه المرحلة، وسنقاتل وندافع عن بلدنا، ولدينا الامل الكبير باننا سننتصر في هذه المعركة بإذن الله".