سكاف: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة

وقال في حديث الى"صوت كل ": "لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلّب تجنّب أي انقسام جديد داخل مجلس الوزراء خصوصًا في ظل تعليق جلسات مجلس النواب بسبب الخلاف حول قانون الانتخاب، وليس من أن ندخل في خلاف جديد داخل الحكومة في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري".أضاف: "ما يجري في المنطقة من تفاهمات ومفاوضات إقليمية ولا سيّما في يستدعي من التركيز على الكبرى بدل الانشغال بصغائر الأمور، كقضية إضاءة صخرة والتي ستكون حاضرة على جدول أعمال الجلسة".