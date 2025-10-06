Advertisement

لبنان

سكاف: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:59
Doc-P-1425790-638953454277515639.webp
Doc-P-1425790-638953454277515639.webp photos 0
رأى النائب غسان سكاف، اليوم الاثنين، أن "أهمية الجلسة الحكومية المقبلة، تكمن في عرض تقرير قائد الجيش الشهري على مجلس الوزراء، وأن التقرير الحالي هو المرحلة الأولى من خطة من خمس مراحل وضعها قائد الجيش من دون تحديد إطارٍ زمني لها".
وقال في حديث الى"صوت كل لبنان": "لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلّب تجنّب أي انقسام جديد داخل مجلس الوزراء خصوصًا في ظل تعليق جلسات مجلس النواب بسبب الخلاف حول قانون الانتخاب، وليس من الحكمة أن ندخل في خلاف جديد داخل الحكومة في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري".


أضاف: "ما يجري في المنطقة من تفاهمات ومفاوضات إقليمية ولا سيّما في القاهرة يستدعي من الحكومة اللبنانية التركيز على القضايا الكبرى بدل الانشغال بصغائر الأمور، كقضية إضاءة صخرة الروشة والتي ستكون حاضرة على جدول أعمال الجلسة".
