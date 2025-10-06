Advertisement

لبنان

البزري: اهتمام عربي ملحوظ بلبنان

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:09
اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، اليوم الاثنين، أن "موضوع إضاءة صخرة الروشة أصبح في يد القضاء، وبما أن شعار الجميع اليوم سواء في الحكومة أو على مستوى الرؤساء هو استعادة بناء الدولة، فالجهة المختصة هي القضاء اللبناني الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".
وشدد في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" على أن "اجتماع مجلس الوزراء خطوة مهمة جدًا وبغضّ النظر عن المواقف، فالحكومة ستنعقد وسنستمع خلاله إلى تقرير مهم جدًا من الجيش اللبناني حول تطوّر الخطوات التي قام بها لتنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الدولة".



وردا على سؤال عن "مسار الأمور اقليمياً وهل سيكون لبنان وجهة اسرائيل بعد الانتهاء من غزة"، أشار الى "اهتمام عربي ملحوظ بلبنان ما يعطي ضمانة أكبر له، لكن للعدو الاسرائيلي مخططاته ما يحتم علينا حماية وحدتنا الوطنية عبر الحفاظ على المؤسسات".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24