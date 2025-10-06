Advertisement

لبنان

وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1425803-638953474801095819.png
Doc-P-1425803-638953474801095819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع مع سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالستاد الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة ، اضافة الى التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالقطاع الثقافي، وفق ما اوضحت السفيرة اثر اللقاء وقالت:" لقد  تشرفت بلقاء وزير الثقافة. و أجرينا نقاشًا جيدًا ومحادثة مثمرة حول التطورات في البلاد، وعن المشاريع الثقافية التي اطلقها الوزير سلامة، كما تناول اللقاء التعاون  بين بلدينا، وكيف يمكن للنروج أن تقدم مزيدًا من الدعم في المرحلة المقبلة".
Advertisement


واضافت :"كذلك  فإن  النروج تدعم بالفعل عدة مشاريع ثقافية في لبنان، في قطاع  الموسيقى وغيرها من المجالات، ولكننا ناقشنا ما يمكننا القيام به أكثر في المستقبل، وهذا جزء من الحوار القائم بيننا الآن حيث  نرغب في تقديم  المزيد، ولكن يمكننا مناقشة ذلك لاحقًا".
مواضيع ذات صلة
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات
lebanon 24
06/10/2025 13:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث مع السفير الصيني في سبل تعزيز التعاون الإعلامي
lebanon 24
06/10/2025 13:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدران بحث مع رئيس جامعة بيروت العربية في سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
06/10/2025 13:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة ناقش مع رئيسة "أديان" سبل التعاون لإطلاق أسبوع للتنوع الثقافي
lebanon 24
06/10/2025 13:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتبة الوطنية

الوزير سلام

هارالستاد

المستقبل

لبنان وا

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-10-06
06:11 | 2025-10-06
06:07 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24