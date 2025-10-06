وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة

Advertisement

عرض في مكتبه في -الصنائع مع سفيرة النروج في هيلدي الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة ، اضافة الى التعاون بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالقطاع الثقافي، وفق ما اوضحت السفيرة اثر اللقاء وقالت:" لقد تشرفت بلقاء وزير الثقافة. و أجرينا نقاشًا جيدًا ومحادثة مثمرة حول التطورات في البلاد، وعن المشاريع الثقافية التي اطلقها الوزير سلامة، كما تناول اللقاء التعاون بين بلدينا، وكيف يمكن للنروج أن تقدم مزيدًا من الدعم في المرحلة المقبلة".واضافت :"كذلك فإن النروج تدعم بالفعل عدة مشاريع ثقافية في لبنان، في قطاع الموسيقى وغيرها من المجالات، ولكننا ناقشنا ما يمكننا القيام به أكثر في ، وهذا جزء من الحوار القائم بيننا الآن حيث نرغب في تقديم المزيد، ولكن يمكننا مناقشة ذلك لاحقًا".