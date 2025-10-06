حماس تُحيي الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى في صور… جشي: الوقوف إلى جانب قضايا الحق والحرية واجب

Advertisement

أحيت حركة " الإسلامية " في صور، الذكرى الثانية لمعركة طوفان ، خلال لقاء وطني لتكريم عوائل المخيمات والتجمعات الفلسطينية تحت عنوان " على باقون"، أقيم في قاعة الصديق في مخيم البص، في حضور حشد من الأهالي، وذوي ، وعدد من علماء الدين والشخصيات والفاعليات والفلسطينية.افتتح اللقاء الوطني بتلاوةٍ من ، ثم النشيدين اللبناني والفلسطيني وعرض مرئي حول سيرة الشهداء.وشكر النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين جشي "عوائل الشهداء على تضحياتهم وصبرهم وثباتهم"، مؤكّدًا أنّ "دماء الشهداء هي التي صاغت مجد الأمة وحفظت كرامتها، وأنّ خطّهم سيبقى مستمرًّا ما دام هناك حقٌّ يُراد له أن يُسلب".وأضاف "أنّ الوقوف إلى جانب قضايا الحق والحرية، وفي مقدّمتها ، هو واجبٌ أخلاقي وإنساني، وواجب كلّ حرٍّ في هذا العالم".