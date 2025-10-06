Advertisement

لبنان

حماس تُحيي الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى في صور… جشي: الوقوف إلى جانب قضايا الحق والحرية واجب

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:41
أحيت حركة "المقاومة الإسلامية حماس" في صور، الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، خلال لقاء وطني  لتكريم عوائل شهداء المخيمات والتجمعات الفلسطينية  تحت عنوان " على العهد باقون"، أقيم في قاعة الصديق في مخيم البص، في حضور حشد من الأهالي، وذوي الشهداء، وعدد من علماء الدين والشخصيات والفاعليات اللبنانية والفلسطينية.
افتتح اللقاء الوطني بتلاوةٍ من القرآن الكريم، ثم النشيدين اللبناني والفلسطيني وعرض مرئي حول سيرة الشهداء.

وشكر النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين جشي "عوائل الشهداء على تضحياتهم وصبرهم وثباتهم"، مؤكّدًا أنّ "دماء الشهداء هي التي صاغت مجد الأمة وحفظت كرامتها، وأنّ خطّهم سيبقى مستمرًّا ما دام هناك حقٌّ يُراد له أن يُسلب".

وأضاف  "أنّ الوقوف إلى جانب قضايا الحق والحرية، وفي مقدّمتها فلسطين، هو واجبٌ أخلاقي وإنساني، وواجب كلّ حرٍّ في هذا العالم".
