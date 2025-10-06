Advertisement

لبنان

سليمان يستقبل وفوداً في وادي خالد: الدولة القوية وحدها تحمي الوطن

Lebanon 24
06-10-2025 | 05:42
Doc-P-1425820-638953515696761104.png
Doc-P-1425820-638953515696761104.png photos 0
استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد وفوداً من مختلف بلدات عكار ومواطنين عرضوا أمامه قضاياهم الإنمائية والخدماتية.
كما التقى سليمان وفداً من جمعية خيرات الإنمائية التي تضم عدداً من المخاتير من مختلف المناطق اللبنانية. وتحدث باسم الوفد مختار شهابية الفاعور رفعت النمر، الذي شكر النائب سليمان على "متابعته الدائمة لقضايا المواطنين وحرصه على خدمة جميع المناطق دون تمييز، باعتباره نائباً عن كل لبنان".

بدوره، رحّب النائب سليمان بالوفد مثنياً على "جهودهم في خدمة الناس ومناطقهم"، مؤكداً أن "التنسيق بين السلطات المحلية من بلديات ومخاتير مع النواب يشكّل عاملاً أساسياً لتحقيق الإنجاز وتوحيد الجهود لنيل الحقوق".

وأضاف: "قيام الدولة القوية لا يكون إلا بسلطة شرعية واحدة، هي سلطة الدولة العادلة القادرة على حماية الوطن واتخاذ قرارات السلم والحرب وتحديد التوجهات الإنمائية والعلاقات الخارجية التي تخدم مصلحة لبنان العليا".

وفي لقاء آخر، استقبل سليمان وفداً من بلديات اتحاد دريب الأوسط، مثمّناً نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي "أفرزت مجالس متعاونة ومتجانسة رغم ضعف الإمكانيات".

وأكد حرصه على "التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين المشاريع التنموية والبنى التحتية اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية"، مشيراً إلى استمراره في متابعة شؤون عكار وأبنائها من خلال زيارات ولقاءات متواصلة في القرى والبلدات.
 
(الوكالة الوطنية)
