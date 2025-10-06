سليمان يستقبل وفوداً في وادي خالد: الدولة القوية وحدها تحمي الوطن

Advertisement

استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد وفوداً من مختلف بلدات ومواطنين عرضوا أمامه قضاياهم الإنمائية والخدماتية.كما التقى سليمان وفداً من جمعية خيرات الإنمائية التي تضم عدداً من المخاتير من مختلف المناطق . وتحدث باسم الوفد مختار شهابية الفاعور رفعت النمر، الذي شكر النائب سليمان على "متابعته الدائمة لقضايا المواطنين وحرصه على خدمة جميع المناطق دون تمييز، باعتباره نائباً عن كل ".بدوره، رحّب النائب سليمان بالوفد مثنياً على "جهودهم في خدمة الناس ومناطقهم"، مؤكداً أن "التنسيق بين السلطات المحلية من بلديات ومخاتير مع النواب يشكّل عاملاً أساسياً لتحقيق الإنجاز وتوحيد الجهود لنيل الحقوق".وأضاف: "قيام الدولة القوية لا يكون إلا بسلطة شرعية واحدة، هي سلطة الدولة العادلة القادرة على حماية الوطن واتخاذ قرارات السلم والحرب وتحديد التوجهات الإنمائية والعلاقات الخارجية التي تخدم مصلحة لبنان ".وفي لقاء آخر، استقبل سليمان وفداً من بلديات اتحاد دريب الأوسط، مثمّناً نتائج الأخيرة التي "أفرزت مجالس متعاونة ومتجانسة رغم ضعف الإمكانيات".وأكد حرصه على "التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين المشاريع التنموية والبنى التحتية اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية"، مشيراً إلى استمراره في متابعة شؤون عكار وأبنائها من خلال زيارات ولقاءات متواصلة في القرى والبلدات.