لبنان

الرافعي.. تنسيق لترحيل النازحين السوريين من الشمال

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:07
ترأست محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعًا تنسيقيًا في سرايا طرابلس لمتابعة خطة ترحيل عدد من النازحين السوريين من معرض رشيد كرامي الدولي إلى الحدود اللبنانية-السورية.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، حيث تم بحث الجوانب اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية بسلاسة وحفظ كرامة العائدين.

وأعلنت الرافعي أن الاجتماعات الميدانية ستستمر بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لضمان نجاح العملية وفق الأطر القانونية والإنسانية.

(الوكالة الوطنية)
 
