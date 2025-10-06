الرافعي.. تنسيق لترحيل النازحين السوريين من الشمال

Advertisement

ترأست محافظ بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعًا تنسيقيًا في سرايا لمتابعة خطة ترحيل عدد من السوريين من إلى الحدود اللبنانية-السورية.وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين، بالإضافة إلى ممثلي والمنظمة الدولية للهجرة، حيث تم بحث الجوانب اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية بسلاسة وحفظ كرامة العائدين.وأعلنت الرافعي أن الاجتماعات الميدانية ستستمر بين والمنظمات الدولية لضمان نجاح العملية وفق الأطر القانونية والإنسانية.(الوكالة الوطنية)