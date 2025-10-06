Advertisement

لبنان

بعد 13 عامًا من التوقف.. لبنان يطلق رسميًا الهيئة المنظّمة للاتصالات

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:23
أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج رسميًا انطلاق الهيئة المنظّمة للاتصالات بعد توقف دام 13 عامًا، خلال احتفال في مكتبه بحضور رئيسة الهيئة جيني الجميّل والأعضاء: ديانا بو غانم، رجاء الشريف، محمد أيوب، وهيثم سرحان، إلى جانب الموظفين.
استهل الحاج كلمته مهنئًا الرئيسة والأعضاء: "مبروك تعيينكم في مواقعكم. كفاءاتكم أوصلتكم، لا الانتماءات السياسية، التي لم يسأل عنها أحد في مجلس الوزراء".

وأشار إلى التداعيات السلبية لغياب الهيئة، مؤكدًا أن اللبنانيين شعروا بتردّي الخدمات وفوضى القطاع وتخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في البرامج والتطبيقات الرقمية. وقال: “الهيئة ستلعب دورًا محوريًا في تنظيم السوق، الترخيص لمزوّدي الخدمات، تعزيز المنافسة، حماية حقوق المستهلك، وضمان جودة الخدمة”.

كما شدّد الحاج على توسيع خدمات الإنترنت باستخدام الألياف البصرية والاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، وربط لبنان بالعالم عبر كوابل بحرية وأرضية جديدة. وختم بدعمه الكامل لرئيسة الهيئة والأعضاء، مؤكدًا حرص الوزارة على استقلالية الهيئة وخياراتها لمستقبل لبنان الرقمي.

من جهتها، شكرت رئيسة الهيئة جيني الجميّل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير ومجلس الوزراء على الثقة، مؤكدة أن مهمتهم إصلاح وتحديث قطاع الاتصالات ووضع المواطن في صدارة الأولويات، مع التزام كامل بالشفافية والمهنية وسيادة القانون.

وأكدت الجميّل أن الهيئة ستعتمد خطة عمل واضحة بأهداف قابلة للقياس، وستصدر تقارير دورية لضمان المساءلة أمام الرأي العام، بهدف جعل لبنان مركزًا جاذبًا للاستثمار في التكنولوجيا وخدمات رقمية عادلة ومتوازنة لجميع المناطق.
 
 
(الوكالة الوطنية)
