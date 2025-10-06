Advertisement

لبنان

خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:22
تعرّض شقيق الشهيد حسن عطوي، لحادث سير، وأُصيب بجروحٍ خطيرة، بعدما علم وهو يقود سيارته بخبر إستشهاد شقيقه حسين عطوي.
وكانت طائرة مُسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة عطوي الذي كان برفقة زوجته زينب رسلان، ما أدى إلى إستشهادهما.
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشهيد عطوي أُصيب في تفجيرات "البيجر"، وهو ضرير وكان ينتظر زوجته داخل السيارة، لحظة الإستهداف.
 
 
