خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي

تعرّض شقيق الشهيد ، لحادث سير، وأُصيب بجروحٍ خطيرة، بعدما علم وهو يقود سيارته بخبر إستشهاد شقيقه .

وكانت طائرة مُسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة الذي كان برفقة زوجته زينب ، ما أدى إلى إستشهادهما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشهيد عطوي أُصيب في تفجيرات "البيجر"، وهو ضرير وكان ينتظر زوجته داخل السيارة، لحظة الإستهداف.