لبنان

بحث في التطورات.. بري يستقبل الخازن

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:30
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب فريد الخازن حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئاسة الثاني

عين التين

رئاسة ال

نبيه بر

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24