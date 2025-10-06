Advertisement

لبنان

ميشال عون يستقبل هانيغان.. بحث في أوضاع المنطقة

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:33
استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان كيث هانيغان حيث تداولا بالأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان والمنطقة.
