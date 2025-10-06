Advertisement

لبنان

المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:45
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير لبنان لدى الفاتيكان فادي عساف قبيل توجهه إلى الفاتيكان لتسلم مهامه الجديدة، حيث تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان.
كما استقبل المفتي دريان رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو على رأس وفد من مجلس أمناء المقاصد.

وقال الدكتور سنو بعد اللقاء: "ما تشهده البلاد من توترات سياسية قد يعكر مسيرة الإصلاح لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وموقف المقاصد يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية تحت سقف الدولة ومؤسساتها الرسمية، وأي اختلاف في وجهات النظر ينبغي أن يُحل بالحوار والتفاهم".
 
(الوكالة الوطنية)
