المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد

استقبل مفتي الجمهورية الفتوى سفير لدى الفاتيكان فادي عساف قبيل توجهه إلى الفاتيكان لتسلم مهامه الجديدة، حيث تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان.كما استقبل المفتي دريان رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في الدكتور فيصل سنو على رأس وفد من مجلس أمناء المقاصد.وقال الدكتور سنو بعد اللقاء: "ما تشهده البلاد من توترات سياسية قد يعكر مسيرة الإصلاح لمعالجة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وموقف المقاصد يدعو إلى تعزيز تحت سقف الدولة ومؤسساتها الرسمية، وأي اختلاف في وجهات النظر ينبغي أن يُحل بالحوار والتفاهم".