Advertisement

لبنان

الشيخ عسيران يلتقي مدير أمن الدولة الجديد

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1425842-638953556008583376.png
Doc-P-1425842-638953556008583376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الإفتاء الجعفري في صيدا المدير الإقليمي الجديد لأمن الدولة في الجنوب العميد منير ضاهر في زيارة بروتوكولية للتعارف والتباحث في شؤون المنطقة.
Advertisement

وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمرجعيات الدينية بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الأمن والاستقرار في الجنوب.
 
مواضيع ذات صلة
عسيران والحزب الوطني.. تأكيد على أهمية الدولة العادلة
lebanon 24
06/10/2025 18:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة
lebanon 24
06/10/2025 18:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيران من دير القلعة.. دعوة إلى الحوار وترسيخ العيش المشترك
lebanon 24
06/10/2025 18:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "حزب الله" التقى الشيخ حمود: على الحكومة التخلي عن قراراتها
lebanon 24
06/10/2025 18:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة في الجنوب

الأجهزة الأمنية

المدير الإقليمي

الشيخ محمد

أمن الدولة

الزهراني

بروتوكول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24