تداول بالأوضاع الأمنية.. حلاوي يزور حمود

زار أمن عام الجنوبي العقيد ، للجماعة الإسلامية في لبنان، الدكتور في مركز الجماعة في ، يرافقه رئيس مركز أمن عام صيدا الرائد زياد الأسطة في زيارة تعارف لمناسبة تسلم العقيد لمهامه، وذلك بحضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.

وجرى خلال اللقاء التداول بالأوضاع الأمنية في الجنوب وفي صيدا ومنطقتها بشكل خاص، وهنأ العقيد حلاوي على تسلمه لمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق، ومشيداً "بدور القوى الأمنية والأمن العام في حفظ الأمن والإستقرار في المدينة".