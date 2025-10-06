Advertisement

لبنان

تداول بالأوضاع الأمنية.. حلاوي يزور حمود

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:54


زار رئيس دائرة أمن عام لبنان الجنوبي العقيد علي حلاوي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا، يرافقه رئيس مركز أمن عام صيدا الرائد زياد الأسطة في زيارة تعارف لمناسبة تسلم العقيد حلاوي لمهامه، وذلك بحضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.
وجرى خلال اللقاء التداول بالأوضاع الأمنية في الجنوب بشكل عام وفي صيدا ومنطقتها بشكل خاص، وهنأ حمود العقيد حلاوي على تسلمه لمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق، ومشيداً "بدور القوى الأمنية والأمن العام في حفظ الأمن والإستقرار في المدينة".
